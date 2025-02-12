Назван возраст, когда люди чувствуют себя самыми счастливыми: и это не 20!

В 45 лет британцы переживают удивительную трансформацию, чувствуя себя более здоровыми и счастливыми, чем когда-либо раньше. Раскрыты секреты этого пика среднего возраста.

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Исследователи по заказу Weetabix провели опрос, в котором приняли участие 2000 британцев от 40 до 50 лет, и обнаружили, что 76% из них почувствовали настоящий взрыв энергии именно в среднем возрасте. По их словам, они еще никогда не чувствовали себя здоровее или счастливее. А 45 лет, нынешний возраст Кортни Кардашьян, Кейт Хадсон, Криса Претта и Джейсона Момоа, стал золотым числом.

Опрос также показал, что основными признаками процветания у людей среднего возраста являются посещение тренажерного зала (24%), изучение языка (14%), начало медитации (13%) и поездки (10%).

Другие способы чувствовать себя лучше в 40 лет включают занятия йогой (13%), пешие прогулки (12%), волонтерство для благотворительности (11%) и даже переезд за границу (6%)

В общей сложности 54% настаивают на том, что уход за умом и телом является приоритетом, когда человек достигает 40, причем четверть британцев среднего возраста настаивают на том, что ощущение наилучшего состояния также включает в себя начало дня по здоровым привычкам.

77% опрошенных стали больше удовлетворены своей жизнью после 40 лет, причем 65% говорят, что это сводится к тому, что их не беспокоит то, что о вас думают другие, а 59% говорят, что теперь знают, что действительно важно в жизни.

И 46% объясняют это ощущением счастья в отношениях, а 37% признают, что больше не испытывают потребности соперничать с другими.

Целых 62% пытаются улучшить свое физическое состояние в среднем возрасте, причем четверть (27%) настаивают на том, что они в лучшей форме, чем им было двадцать и тридцать лет.

Исследование также показывает, что почти треть (32%) людей в возрасте 40-59 лет прилагает больше усилий, чтобы следить за тем, что они едят теперь, когда они старше, предпочитая достаточное содержание витаминов и питательных веществ в своем рационе.

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