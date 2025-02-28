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Вкусная "Шуба" по-новому: все дело в соусе
Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте он готовится с сельдью, но, ее легко можно заменить любой красной рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с яйцами и икрой лосося, который будет еще вкуснее, чем классический салат.
Ингредиенты:
- Картофель – 2 средних шт
- Филе сельди – 300 г
- Морковь – 1 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 1 шт (маринованный)
- Икра с лососем – 160 г
- Свекла – 1-2 шт.
- Майонез
- Соль
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките овощи, натрите.
2. Сельдь порежьте, лук замаринуйте.
3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, морковь, сельдь, майонез, свекла, майонез, тертое яйцо.
Можно добавить в майонез икру лосося, но это не обязательно!
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