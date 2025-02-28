Вкусная 'Шуба' по-новому: все дело в соусе

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте он готовится с сельдью, но, ее легко можно заменить любой красной рыбой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с яйцами и икрой лосося, который будет еще вкуснее, чем классический салат.

Ингредиенты:

Картофель – 2 средних шт

Филе сельди – 300 г

Морковь – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Лук – 1 шт (маринованный)

Икра с лососем – 160 г

Свекла – 1-2 шт.

Майонез

Соль

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките овощи, натрите.

2. Сельдь порежьте, лук замаринуйте.

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, морковь, сельдь, майонез, свекла, майонез, тертое яйцо.

Можно добавить в майонез икру лосося, но это не обязательно!

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