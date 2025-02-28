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Вкусная "Шуба" по-новому: все дело в соусе

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
186
Вкусная 'Шуба' по-новому: все дело в соусе

Салат "Шуба" – один из самых простых и вкусных домашних салатов. В классическом варианте он готовится с сельдью, но, ее легко можно заменить любой красной рыбой.

Видео дня
Домашняя "Шуба"

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Шубы" с яйцами и икрой лосося, который будет еще вкуснее, чем классический салат.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Картофель – 2 средних шт
  • Филе сельди – 300 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Лук – 1 шт (маринованный)
  • Икра с лососем – 160 г
  • Свекла – 1-2 шт.
  • Майонез
  • Соль

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките овощи, натрите.

Тертые овощи

2. Сельдь порежьте, лук замаринуйте.

Сельдь для салата

3. Соберите салат слоями: картофель, майонез, сельдь, лук, морковь, сельдь, майонез, свекла, майонез, тертое яйцо.

Свекла для блюда

Можно добавить в майонез икру лосося, но это не обязательно!

Готовый салат

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