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Вкусный и рассыпчатый плов с куриным филе: рецепт блюда для сытного ужина
Самое вкусное и простое блюдо из риса – плов. Для того, чтобы блюдо не превратилось в кашу, кулинары советуют промывать рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А для яркого вкуса и цвета, добавьте в блюдо зажарку из овощей и мясо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова, с куриным филе, тертой морковью и луком.
Ингредиенты:
- 400 г круглого риса
- 1 куриное филе
- 1 морковь
- 1 маленький лук
- 3 ст л кепчупа или томатной пасты
- 400 мл воды
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
1. Куриное филе режем на кусочки и обжариваем до готовности, добавляем соль, перец, специи.
2. Мелко нарезаем лук, натираем на грубой терке морковь и добавляем куриное филе, перемешиваем и добавляем кетчуп, 5 минут тушим, заливаем водой.
3. Всыпаем рис и на маленьком огне тушим до готовности.
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