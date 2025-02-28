Вкусный и рассыпчатый плов с куриным филе: рецепт блюда для сытного ужина

Самое вкусное и простое блюдо из риса – плов. Для того, чтобы блюдо не превратилось в кашу, кулинары советуют промывать рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А для яркого вкуса и цвета, добавьте в блюдо зажарку из овощей и мясо.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова, с куриным филе, тертой морковью и луком.

Ингредиенты:

400 г круглого риса

1 куриное филе

1 морковь

1 маленький лук

3 ст л кепчупа или томатной пасты

400 мл воды

соль, перец, специи

Способ приготовления:

1. Куриное филе режем на кусочки и обжариваем до готовности, добавляем соль, перец, специи.

2. Мелко нарезаем лук, натираем на грубой терке морковь и добавляем куриное филе, перемешиваем и добавляем кетчуп, 5 минут тушим, заливаем водой.

3. Всыпаем рис и на маленьком огне тушим до готовности.

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