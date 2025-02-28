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Вкусный и рассыпчатый плов с куриным филе: рецепт блюда для сытного ужина

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
18
Вкусный и рассыпчатый плов с куриным филе: рецепт блюда для сытного ужина

Самое вкусное и простое блюдо из риса – плов. Для того, чтобы блюдо не превратилось в кашу, кулинары советуют промывать рис до тех пор, пока вода не станет прозрачной. А для яркого вкуса и цвета, добавьте в блюдо зажарку из овощей и мясо. 

Видео дня
Домашний плов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова, с куриным филе, тертой морковью и луком. 

Рецепт плова

Ингредиенты:

  • 400 г круглого риса
  • 1 куриное филе
  • 1 морковь
  • 1 маленький лук
  • 3 ст л кепчупа или томатной пасты
  • 400 мл воды
  • соль, перец, специи

Способ приготовления: 

1. Куриное филе режем на кусочки и обжариваем до готовности, добавляем соль, перец, специи.

Мясо с зажаркой

2. Мелко нарезаем лук, натираем на грубой терке морковь и добавляем куриное филе, перемешиваем и добавляем кетчуп, 5 минут тушим, заливаем водой. 

Приготовление плова

3. Всыпаем рис и на маленьком огне тушим до готовности.

Готовый плов

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