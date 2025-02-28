Среди знаменитостей закрепился тренд на неожиданные штаны. Фото

Необычные штаны – это всегда очень выразительный акцент в образе. Ведь именно этот предмет одежды, как ни один другой, создан быть в первую очередь удобным, а не броским. Поэтому нетипичные цвета или принты на брюках всегда привлекают особое внимание.

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И акцентные штаны в этом сезоне стали одним из ярких, выразительных трендов. Звезды в настоящем восторге от него и пробуют приспособить его к своим гардеробам. Так в последние дни в ярко-красных мешковатых штанах заметили сразу двух звезд – актрису Майю Хоук и певицу Тейт МакРэй.

Майя Хоук выбрала для себя текстильный вариант красных брюк. Прямую модель со средней посадкой она подхватила черным поясом и дополнила лакированными лодочками на шпильке. В ансамбль к таким штанам она надела довольно базовые вещи – черный трикотажный топ и бежевый блейзер из кожи. Получилось очень по-парижски, а именно в столице Франции актриса демонстрировала этот наряд.

МакРэй для прогулки по дождевому Нью-Йорку надела похожую модель красных брюк, но из екокожи. Свой образ она собрала исключительно из вещей оверсайз. Прямые, но более широкие брюки она дополнила базовой голубой рубашкой и серым нейтральным тренчем от Stella McCartney. А вот обувь певица тоже выбрала заметную – босоножки с открытым носком ровно в тон к штанам.

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