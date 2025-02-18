Будет иметь ультратонкий корпус: инсайдер показал, каким будет iPhone 17 Air

С каждым новым выпуском iPhone, Apple поражает пользователей новыми технологиями и дизайном. В 2025 году техногигант планирует представить смартфон iPhone 17 Air, который может стать настоящей сенсацией.

Видео дня

После того, как ютубер Джон Проссер по каналу Front Page Tech продемонстрировал возможный дизайн iPhone 17 Pro, он опубликовал новое видео, где показал вероятный стиль iPhone 17 Air. Одной из главных особенностей iPhone 17 Air станет его очень тонкий корпус. По последним слухам, толщина смартфона в тончайшей части будет всего 5,5 мм.

В своем видео инсайдер поделился рендерами, на которых, по его предположениям, изображен окончательный вид iPhone 17 Air. По ожиданиям, этот смартфон будет иметь очень тонкий корпус, с толщиной всего 5,5 мм в самой тонкой части. Такой дизайн не только делает смартфон очень легким и удобным в использовании, но и придает ему элегантности.

iPhone 17 Air также получит обновленный дизайн камеры. Вместо стандартного местоположения, которое мы видели на предыдущих моделях, блок будет находиться в верхней части задней панели. Слева будет расположен один сенсор камеры, а справа – микрофон и LED-вспышка. Такой дизайн позволяет сделать камеру компактнее и функциональнее, сохраняя пространство для других важных элементов.

iPhone 17 Air будет иметь новейший фирменный 5G-модем, что позволит обеспечить высокую скорость передачи данных и стабильное подключение к сети. Кроме того, новый смартфон будет поддерживать только eSIM, что может стать еще одним шагом к бесконтактным технологиям, обеспечивая простоту и удобство использования без физической SIM-карты.

Ожидается, что выпуск iPhone 17 Air состоится в сентябре 2025 года, одновременно с другими моделями серии iPhone 17.

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