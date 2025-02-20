Невезение закончится: к концу февраля удача улыбнется трем знакам зодиака

К концу февраля три знака зодиака ощутят благоприятное влияние последней четверти Луны. В их жизни истечет период неудач.

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Овен, Лев и Стрелец могут рассчитывать на радостные события и позитивные изменения в ближайшее время, пишет Kobieta.

Овен

Последняя четверть Луны в знаке Стрельца пробудит в огненных Овнах смелость принимать важные решения. Вы будете готовы к радикальным изменениям в профессиональной и личной жизни. Овны почувствуют себя более уверенными в себе и созидательными. На работе можно получить повышение, начать новые проекты или найти неожиданные решения проблем. Если вы откладывали сложные дела, сейчас самое время их решать.

Лев

Львы относятся к огненной стихии, поэтому пребывание Луны в Стрельце на них действует вдохновляюще. Вы почувствуете себя творческими и готовыми реализовать свои идеи. Это прекрасное время для творческого развития, начала новых проектов или сотрудничества с людьми, которые могут помочь вам добиться успеха. Лев обратит на себя внимание ценных людей и новые возможности своей харизмой и уверенностью в себе. В любви могут произойти положительные перемены.

Стрелец

20 февраля 2025 года Луна войдет в последнюю четверть в знаке Стрельца. Это астрологическое событие особенно сильно повлияет на людей, рожденных под этим знаком. Вы почувствуете прилив энергии, оптимизма и мотивации к действиям. Сейчас благоприятный период для завершения старых проектов и открытия новых перспектив. Стрельцы почувствуют себя более уверенными в себе. Вас будет сопутствовать удача на работе и личной жизни. В профессиональной сфере вы можете получить новые предложения о работе, неожиданные деловые возможности. По семейным делам возможны положительные новости.