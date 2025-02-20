Запомните надолго: 'один из самых красивых городов Испании' прославился опасной традицией

Памплона – столица автономной области Наварра и один из самых интересных городов Испании. Она известна на весь мир благодаря фестивалю Сан-Фермин, во время которого проходит знаменитый забег с быками. Каждый год тысячи туристов приезжают сюда, чтобы почувствовать настоящий взрыв эмоций, когда разъяренные животные мчатся по узким улицам старого города.

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Однако Памплона – это не только место для искателей адреналина. Старая архитектура, средневековые укрепления, уютные площади и интересные культурные традиции привлекают путешественников со всего мира. Издание Express рассказало, почему стоит посетить Памплону.

Каждый год в июле памплонцы организуют фестиваль Сан-Фермин (Fiesta de San Fermín). Главный элемент праздника – Encierro, или забег с быками, во время которого отчаянные пробегают несколько сотен метров по узким улочкам города, убегая от разъяренных животных.

Эта традиция, имеющая глубокие исторические корни, делает фестиваль одним из самых увлекательных в мире. В течение девяти дней город наполняется музыкой, танцами, спектаклями и фейерверками. Улицы переполнены людьми в традиционной белой одежде с красными платками, создающими особую атмосферу праздника. Если вы ищете подлинный взрыв эмоций, то Сан-Фермин – это то, что вам нужно.

Однако стоит заметить, что забеги с быками очень опасны, и ежегодно случаются травмы, иногда даже смертельные случаи.

Памплона богата историческими и архитектурными памятниками. Санта-Мария-ла-Реаль – величественный готический собор, одно из самых выдающихся религиозных сооружений Испании. Внутри можно увидеть роскошный клуатр и археологические раскопки.

Цитадель Памплоны – хорошо сохранившаяся крепость ренессансного периода в Европе. Она была построена в XVI веке и служила оборонительным сооружением.

Пласа-дель-Кастильо – центральная площадь города, окруженная историческими постройками и ресторанами. Здесь можно насладиться атмосферой Памплоны и отведать местные деликатесы.

Музей Наварры – идеальное место для любителей истории и искусства, где собраны экспонаты, рассказывающие о богатом наследии региона.

Памплона расположена в живописной местности, что делает ее отличным местом для активного отдыха. Недалеко находятся Пиренеи, так что можно устроить пешеходные прогулки, заняться горным велосипедом или просто насладиться природой. Кроме того, город является важным пунктом на Пути Святого Иакова (Camino de Santiago) – одном из самых известных паломнических маршрутов в мире.

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