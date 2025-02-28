Зарядит энергией и укрепит иммунитет: как приготовить знаменитый имбирный шот
Имбирные шоты стали популярным дополнением к утренним процедурам из-за их потенциальной пользы для здоровья. Эта ободряющая смесь обычно сочетает свежий корень имбиря с лимонами и сладким ингредиентом, таким как яблочный сок или кленовый сироп. Но кроме своего пикантного вкуса, имбирные шоты известны своим положительным влиянием на иммунную систему.
Марго, сертифицированная тренер по целостному здоровью, поделилась в своем блоге простым рецептом, который можно приготовить в считанные минуты.
Ингредиенты:
- Один корень имбиря (с несколькими ветвями)
- Два лимона
- Один лайм
- Одна столовая ложка кленового сиропа
- Щепотка кайенского перца
- Вода (желательно отфильтрованная).
Способ приготовления
1. Начните с очищения корня имбиря, а также лимона и лайма, а затем добавьте все ингредиенты в блендер. Вы можете использовать для этого соковыжималку, но блендер гораздо легче мыть.
2. Залейте содержимое блендера водой, а затем взбейте на полной скорости примерно 30 секунд.
3. Возьмите сито и уложите его на большую емкость, затем аккуратно вылейте смешанную имбирную смесь через сито. Делать это партиями может оказаться легче в зависимости от размера вашей банки и сита.
4. С помощью чайной ложки перемешайте оставшиеся в сите жидкость и клетчатку и дайте соку процедиться через сито.
5. Вы можете оставить сухую клетчатку имбиря и цитрусовых для другого рецепта или выбросить ее в компост.
6. Продолжайте процеживать жидкость, пока она вся не выйдет из блендера, а затем перелейте жидкость из кувшина в стеклянную емкость, в идеале – стерилизованную бутылку. Вы можете сделать это, прокипятив бутылку в воде в течение 10 минут или используя горячий цикл в посудомоечной машине.
7. Храните имбирный сок в холодильнике до 5 дней.
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