Зарядит энергией и укрепит иммунитет: как приготовить знаменитый имбирный шот

Имбирные шоты стали популярным дополнением к утренним процедурам из-за их потенциальной пользы для здоровья. Эта ободряющая смесь обычно сочетает свежий корень имбиря с лимонами и сладким ингредиентом, таким как яблочный сок или кленовый сироп. Но кроме своего пикантного вкуса, имбирные шоты известны своим положительным влиянием на иммунную систему.

Видео дня

Марго, сертифицированная тренер по целостному здоровью, поделилась в своем блоге простым рецептом, который можно приготовить в считанные минуты.

Ингредиенты:

Один корень имбиря (с несколькими ветвями)

Два лимона

Один лайм

Одна столовая ложка кленового сиропа

Щепотка кайенского перца

Вода (желательно отфильтрованная).

Способ приготовления

1. Начните с очищения корня имбиря, а также лимона и лайма, а затем добавьте все ингредиенты в блендер. Вы можете использовать для этого соковыжималку, но блендер гораздо легче мыть.

2. Залейте содержимое блендера водой, а затем взбейте на полной скорости примерно 30 секунд.

3. Возьмите сито и уложите его на большую емкость, затем аккуратно вылейте смешанную имбирную смесь через сито. Делать это партиями может оказаться легче в зависимости от размера вашей банки и сита.

4. С помощью чайной ложки перемешайте оставшиеся в сите жидкость и клетчатку и дайте соку процедиться через сито.

5. Вы можете оставить сухую клетчатку имбиря и цитрусовых для другого рецепта или выбросить ее в компост.

6. Продолжайте процеживать жидкость, пока она вся не выйдет из блендера, а затем перелейте жидкость из кувшина в стеклянную емкость, в идеале – стерилизованную бутылку. Вы можете сделать это, прокипятив бутылку в воде в течение 10 минут или используя горячий цикл в посудомоечной машине.

7. Храните имбирный сок в холодильнике до 5 дней.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему имбирь нельзя есть натощак.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.