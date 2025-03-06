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Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
258
Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

Вареники – это аутентичное украинское основное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Во время этого процесса особое внимание следует уделить тесту, ведь от него зависит вкус и целостность вареников.

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Как приготовить тесто для вареников, чтобы они получились удачными, точно знает фудблогер с ником danilchenko 77. В Instagram она опубликовала детальный рецепт теста на картофельном отваре, с которым вареники получатся еще вкуснее обычного.

Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

Ингредиенты

  • Картофельный отвар – 400 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Мука – 600-650 гр.

Способ приготовления

1. К холодному картофельному отвару добавляем соль, сахар, яйцо и растительное масло. Тщательно перемешиваем.

Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

2. Добавляем муку и замешиваем тесто до полной однородности.

Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

3. Раскатываем тесто, вырезаем круги.

Тесто для вареников на картофельном отваре: как правильно готовить

4. Выкладываем начинку и формируем вареники.

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