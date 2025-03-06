Как удалить известковый налет с кранов за 30 минут: лайфхак

Если вы заметили белые, желтые, коричневые или синие меловые пятна на кранах в ванной комнате, это, вероятно, известковый налет.

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Эта проблема более распространена в районах с твердой водой. Краны, чайники, унитазы и стекло душа часто покрываются известковым налетом из-за постоянного контакта с водой. Удаление известкового налета из кранов может быть сложным, поскольку использование неподходящего чистящего средства может повредить сам кран. Но, к счастью, есть более естественное и бюджетное средство, пишет OBOZ.UA.

Смочите чистую ткань из микроволокна белым уксусом и плотно оберните кран, закрепив ее несколькими резинками, если необходимо. Оставьте все это по крайней мере на полчаса, чтобы уксус размягчил известковый налет. Затем снимите ткань и протрите сантехнику.

Если известковый налет остался, окуните зубную щетку с мягкой щетиной в уксус и протрите ею нож и носик. Если у вас нет старой зубной щетки, но есть лимон в холодильнике, его можно использовать вместо нее.

Разрежьте фрукт пополам и протрите им поверхность. Обязательно тщательно промойте кран и протрите его досуха тканью из микрофибры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем вывести известковый налет из чайника.

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