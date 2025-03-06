Вкусный грушевый кекс с творогом: самый простой рецепт домашней выпечки
Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт к чаю, идеальным вариантом будет кекс с ягодами, фруктами, шоколадом, орехами. Тесто лучше всего готовить на сливочном масле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кекса с грушей, который очень просто готовится на сливочном масле.
Ингредиенты:
- 225 г муки
- 115 г мягкого масла
- 250 г сахара
- 200 г творога кисломолочного 9%
- 3 яйца
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 2 груши
- сгущенка или сахарная пудра для посыпки
Способ приготовления:
1. К растопленному маслу порциями добавить сахар, хорошо взбивать до растворения сахарных кристаллов.
2. Добавить мягкий или перетертый через сито творог, снова тщательно взбить. К масляной смеси добавляем яйца, хорошо взбиваем.
3. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой и снова перемешать миксером, увеличивая скорость от минимума до максимума.
4. Груши промыть и удалить середину. Нарезать слайсами. Тесто выкладываем в форму (по желанию можете смазать маслом) разравниваем. Выложите груши в тесто.
5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 160°C около 1,5 часа. Готовность проверять зубочисткой.
Готовый кекс достаньте из формы и посыпать сахарной пудрой или полить сгущенкой!
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