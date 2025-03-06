Вкусный грушевый кекс с творогом: самый простой рецепт домашней выпечки

Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт к чаю, идеальным вариантом будет кекс с ягодами, фруктами, шоколадом, орехами. Тесто лучше всего готовить на сливочном масле.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кекса с грушей, который очень просто готовится на сливочном масле.

Ингредиенты:

225 г муки

115 г мягкого масла

250 г сахара

200 г творога кисломолочного 9%

3 яйца

1/2 ч. л. разрыхлителя

2 груши

сгущенка или сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. К растопленному маслу порциями добавить сахар, хорошо взбивать до растворения сахарных кристаллов.

2. Добавить мягкий или перетертый через сито творог, снова тщательно взбить. К масляной смеси добавляем яйца, хорошо взбиваем.

3. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой и снова перемешать миксером, увеличивая скорость от минимума до максимума.

4. Груши промыть и удалить середину. Нарезать слайсами. Тесто выкладываем в форму (по желанию можете смазать маслом) разравниваем. Выложите груши в тесто.

5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 160°C около 1,5 часа. Готовность проверять зубочисткой.

Готовый кекс достаньте из формы и посыпать сахарной пудрой или полить сгущенкой!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: