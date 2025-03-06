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Вкусный грушевый кекс с творогом: самый простой рецепт домашней выпечки

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
378
Вкусный грушевый кекс с творогом: самый простой рецепт домашней выпечки

Если вы хотите приготовить вкусный домашний десерт к чаю, идеальным вариантом будет кекс с ягодами, фруктами, шоколадом, орехами. Тесто лучше всего готовить на сливочном масле. 

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Вкусный кекс

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кекса с грушей, который очень просто готовится на сливочном масле.

Рецепт кекса

Ингредиенты: 

  • 225 г муки
  • 115 г мягкого масла
  • 250 г сахара
  • 200 г творога кисломолочного 9%
  • 3 яйца
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя
  • 2 груши
  • сгущенка или сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления: 

1. К растопленному маслу порциями добавить сахар, хорошо взбивать до растворения сахарных кристаллов.

Приготовление основы для пирога

2. Добавить мягкий или перетертый через сито творог, снова тщательно взбить. К масляной смеси добавляем яйца, хорошо взбиваем.

Тесто для блюда

3. Просеять муку с разрыхлителем, перемешать ложкой и снова перемешать миксером, увеличивая скорость от минимума до максимума.

Готовое тесто

4. Груши промыть и удалить середину. Нарезать слайсами. Тесто выкладываем в форму (по желанию можете смазать маслом) разравниваем. Выложите груши в тесто. 

Груши для кекса

5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 160°C около 1,5 часа.  Готовность проверять зубочисткой. 

Сколько готовить кекс

Готовый кекс достаньте из формы и посыпать сахарной пудрой или полить сгущенкой!

Готовый кекс

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