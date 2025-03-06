В Пирогово восстановили 100-летнюю ветряную мельницу с Херсонщины: фоторепортаж

В Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогово восстановили 100-летнюю каменную ветряную мельницу из Херсона.

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Над его возрождением работали изготовитель мебели de House и архитектурная студия loft buro. Недавно они завершили последний этап работы – смонтировали новые деревянные элементы, включая лопасти, говорится в сообщении на странице de House в Facebook.

Специалистам пришлось продумывать все с нуля, искать аутентичные материалы, адаптировать решения прямо на месте. Ведь у них были только старые схемы с 1970-х годов, у них тоже не было никаких детальных чертежей, только архивные фото.

"Но именно такие вызовы и делают проекты уникальными. Работали в поле, под открытым небом, в дождь и мороз. Обработали более 40 кубов древесины, использовали станки, ручные инструменты и самое главное – руки наших мастеров. Дуб, высыхавший естественным способом, осина для крыши, ручная обработка каждую деталь." омлении.

Во время работы пытались сохранить максимальную подлинность. Из современных элементов в ветряной мельнице – только механизмы для работы. Все остальное мастера воспроизвели идентичным тому, каким оно было сто лет назад.

Ранее OBOZ .UA рассказывал о том, что 18 мая в Национальном музее архитектуры и быта (Музей под открытым небом в Пирогово) состоится официальное открытие ветряной мельницы.

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