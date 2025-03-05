Как приготовить блины без сковороды и стояния над плитой: легкий способ

Оказывается, есть лучший способ приготовить вкусные блины, если отказаться от сковороды и попробовать простую технику, которая всем знакома.

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Пользователь Кейси Мейджор-Банс, также известная как "королева лайфхаков" (@MajorMumHacks), рассказала в своем Instagram, что уже давно использует для приготовления этого блюда духовку.

Приготовление блинов в духовке может показаться странным, но это удобно, поскольку их можно приготовить на несколько дней вперед и затем использовать в качестве быстрого, но вкусного завтрака.

Фантастика этого способа приготовления заключается в том, что вам не нужно стоять над сковородкой, убирать потом весь этот беспорядок, а сами блинчики в результате получаются гораздо пухлее.

Как приготовить блины в духовке

Для начала разогрейте духовку до 175 градусов и смажьте форму для кекса маслом.

Далее вы можете приготовить простое блинное тесто в миске для смешивания или использовать смесь для блинов, если хотите.

Если вы хотите приготовить блинное тесто, смешайте в миске 100 г муки, два яйца и 300 мл молока и взбейте до однородности.

Затем наполните форму для кексов наполовину блиновым тестом и поставьте в духовку. На этом этапе добавьте сверху какие-либо начинки, которые хотите.

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