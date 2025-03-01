Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5
Пока на дворе неделя Масленицы, почему бы не попытаться приготовить блины с самыми разными начинками? Именно сейчас это основное блюдо вкусно больше всех.
Фудблогер с ником vita_vorotniuk в Instagram рассказала о собственном топ-5 соленых начинках для блинов. Каждая из них оригинальна и точно найдет своих ценителей.
Сельдь с яйцом
Ингредиенты
- Филе сельди – 200 гр.
- Яйца отварные – 3 шт.
- Укроп – 10 гр.
- Сметана 25% – 30 гр.
Способ приготовления
1. Измельчить все ингредиенты.
2. Добавить сметану и иссеченный укроп. Перемешать.
Печень трески с орехами
Ингредиенты
- Печень трески – 1 банка
- Грецкие орехи – 1/3 ст.
- Майонез – 1 ст.л.
- Твердый сыр– 100 гр.
- Сок лимона – 1 ч.л.
- Петрушка – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Измельчаем все ингредиенты.
2. Смешиваем и заправляем майонезом.
Бринза с овощами
Ингредиенты
- Бринза – 100 гр.
- Капуста пекинская – 5 листьев
- Болгарский перец красный – 1/2 шт.
- Сметана – 1 ст.л.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 2 веточки
- Петрушка – 2 веточки
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Бринзу разминаем вилкой. Морковь натираем на мелкой терке.
2. Капусту и перец нарезаем полосками.
3. Добавляем оставшиеся ингредиенты и перемешиваем.
Фасоль и томаты
Ингредиенты
- Сухая фасоль – 170 гр.
- Помидоры в вс – 200 гр.
- Асафетида молотая – 1/3 ч.л.
- Хмели-суннели – 1 ч.л.
- Паприка копченая – 1/3 ч.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Фасоль отварить и размять до состояния пюре.
2. Томаты сбить блендером.
3. Специи обжарить в течение 30 секунд на разогретом масле.
4. Добавить фасоль и томаты. Тушить в течение 5 мин.
Свекла и маринованные грибы
Ингредиенты
- Вареная свекла – 400 гр.
- Шампиньоны маринованные – 150 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Майонез – 100 гр.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Свекла натираем на мелкой терке.
2. Грибы нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.
3. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.
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