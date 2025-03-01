Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Пока на дворе неделя Масленицы, почему бы не попытаться приготовить блины с самыми разными начинками? Именно сейчас это основное блюдо вкусно больше всех.

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Фудблогер с ником vita_vorotniuk в Instagram рассказала о собственном топ-5 соленых начинках для блинов. Каждая из них оригинальна и точно найдет своих ценителей.

Сельдь с яйцом

Ингредиенты

Филе сельди – 200 гр.

Яйца отварные – 3 шт.

Укроп – 10 гр.

Сметана 25% – 30 гр.

Способ приготовления

1. Измельчить все ингредиенты.

2. Добавить сметану и иссеченный укроп. Перемешать.

Печень трески с орехами

Ингредиенты

Печень трески – 1 банка

Грецкие орехи – 1/3 ст.

Майонез – 1 ст.л.

Твердый сыр– 100 гр.

Сок лимона – 1 ч.л.

Петрушка – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Измельчаем все ингредиенты.

2. Смешиваем и заправляем майонезом.

Бринза с овощами

Ингредиенты

Бринза – 100 гр.

Капуста пекинская – 5 листьев

Болгарский перец красный – 1/2 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 2 веточки

Петрушка – 2 веточки

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Бринзу разминаем вилкой. Морковь натираем на мелкой терке.

2. Капусту и перец нарезаем полосками.

3. Добавляем оставшиеся ингредиенты и перемешиваем.

Фасоль и томаты

Ингредиенты

Сухая фасоль – 170 гр.

Помидоры в вс – 200 гр.

Асафетида молотая – 1/3 ч.л.

Хмели-суннели – 1 ч.л.

Паприка копченая – 1/3 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Фасоль отварить и размять до состояния пюре.

2. Томаты сбить блендером.

3. Специи обжарить в течение 30 секунд на разогретом масле.

4. Добавить фасоль и томаты. Тушить в течение 5 мин.

Свекла и маринованные грибы

Ингредиенты

Вареная свекла – 400 гр.

Шампиньоны маринованные – 150 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Майонез – 100 гр.

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Свекла натираем на мелкой терке.

2. Грибы нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.

3. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

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