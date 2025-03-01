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Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
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Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Пока на дворе неделя Масленицы, почему бы не попытаться приготовить блины с самыми разными начинками? Именно сейчас это основное блюдо вкусно больше всех.

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Фудблогер с ником vita_vorotniuk в Instagram рассказала о собственном топ-5 соленых начинках для блинов. Каждая из них оригинальна и точно найдет своих ценителей.

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Сельдь с яйцом

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Ингредиенты

  • Филе сельди – 200 гр.
  • Яйца отварные – 3 шт.
  • Укроп – 10 гр.
  • Сметана 25% – 30 гр.

Способ приготовления

1. Измельчить все ингредиенты.

2. Добавить сметану и иссеченный укроп. Перемешать.

Печень трески с орехами

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Ингредиенты

  • Печень трески – 1 банка
  • Грецкие орехи – 1/3 ст.
  • Майонез – 1 ст.л.
  • Твердый сыр– 100 гр.
  • Сок лимона – 1 ч.л.
  • Петрушка – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Измельчаем все ингредиенты.

2. Смешиваем и заправляем майонезом.

Бринза с овощами

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Ингредиенты

  • Бринза – 100 гр.
  • Капуста пекинская – 5 листьев
  • Болгарский перец красный – 1/2 шт.
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Морковь – 1 шт.
  • Укроп – 2 веточки
  • Петрушка – 2 веточки
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Бринзу разминаем вилкой. Морковь натираем на мелкой терке.

2. Капусту и перец нарезаем полосками.

3. Добавляем оставшиеся ингредиенты и перемешиваем.

Фасоль и томаты

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Ингредиенты

  • Сухая фасоль – 170 гр.
  • Помидоры в вс – 200 гр.
  • Асафетида молотая – 1/3 ч.л.
  • Хмели-суннели – 1 ч.л.
  • Паприка копченая – 1/3 ч.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Фасоль отварить и размять до состояния пюре.

2. Томаты сбить блендером.

3. Специи обжарить в течение 30 секунд на разогретом масле.

4. Добавить фасоль и томаты. Тушить в течение 5 мин.

Свекла и маринованные грибы

Оригинальные соленые начинки для блинов: топ-5

Ингредиенты

  • Вареная свекла – 400 гр.
  • Шампиньоны маринованные – 150 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Майонез – 100 гр.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Свекла натираем на мелкой терке.

2. Грибы нарезаем, чеснок пропускаем через пресс.

3. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом.

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