Как избавиться от плесени на швах между плиткой в ванной: действенный метод

Любительница уборки поделилась простой смесью, чтобы избавиться от плесени на швах между плиткой в ванной комнате.

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Шантель Мила, также известная как @mama_milaв TikTok, подробно рассказала о своем быстром и простом способе избавиться от одной из самых неприятных проблем во время уборки.

Плесень развивается в цементном растворе прежде всего потому, что это ячеистый материал, который легко впитывает влагу, создавая среду для размножения плесени.

Дополнительный элемент высокой влажности, плохая вентиляция, а также мыло и высокие температуры делают душ идеальным местом для образования плесени. Чтобы бороться с этим, Шантель приготовила раствор из трех ингредиентов, который избавляет от плесени и предотвращает появление в будущем.

Все, что вам нужно это немного перекиси водорода, жидкость для мытья посуды и масло чайного дерева.

"Эту мощную смесь можно использовать для швов, плитки, уплотнителей душевой двери и всего в вашей ванной комнате. Оставьте на 15 минут и смойте, чтобы получить блестящую поверхность", - написала автор видео.

Масло чайного дерева является отличным средством борьбы с плесенью, поскольку это естественный фунгицид, помогающий уничтожить споры плесени.

Эксперты также отметили, что хотя масло чайного дерева является натуральным и экологически чистым, оно может быть токсичным при попадании внутрь и вызывать раздражение на чувствительной коже.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как предотвратить появление плесени в доме.

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