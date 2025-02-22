Как предотвратить появление плесени в доме, не потратив ни копейки: простой прием

Зимой возможно достаточно проблематично избавиться от плесени и конденсата в доме. Но есть одна простая процедура, которая поможет вам избежать этой проблемы.

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Достаточно действенным является немецкий прием "5 минут". Он состоит в том, чтобы каждый день открывать окна, чтобы воздух поступал в течение пяти минут, что обеспечит вентиляцию во всем доме, пишет OBOZ.UA.

Также желательно открывать окна после приготовления или купания, поскольку это может повысить влажность дома.

Теплый воздух переносит влагу, именно тогда самая большая вероятность появления плесени. Если у вас дома есть плесень, вы должны очистить ее как можно быстрее, поскольку она может распространиться.

Одним из способов удаления плесени является использование пищевой соды. Надо наполнить бутылку с распылителем теплой водой и четвертью столовой ложки пищевой соды и обработать участки, пораженные плесенью. После этого можно еще пройтись губкой, чтобы очистить поверхность.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как уберечь дом от плесени зимой.

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