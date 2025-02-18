Как уберечь дом от плесени зимой: помогут комнатные растения

Плесень и сырость, проникающие в ваш дом, могут быть серьезной проблемой зимой, но есть простой способ полностью остановить этот процесс, не используя агрессивные химикаты.

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Существует естественный способ предотвратить появление плесени в доме, а именно посадить определенные комнатные растения, пишет OBOZ.UA.

Хотя комнатные растения обычно повышают влажность, создавая среду, где плесень может преуспевать, некоторые конкретные растения действительно борются с образованием плесени в помещении естественным путем.

Какие комнатные растения помогают вам избежать плесени в вашем доме?

Мирные лилии

Мирные лилии являются популярными комнатными растениями благодаря элегантным белым цветам. Они прекрасно извлекают влагу из воздуха, предотвращая развитие плесени в доме.

Фантастика этих цветов состоит в том, что они могут удалять споры с воздуха, поэтому вероятность распространения плесени намного меньше.

Их глянцевые листья выделяют природные соединения, которые могут сдерживать рост плесени.

Алое Вера

Алоэ Вера – это успокаивающее растение, поскольку его гель является естественным средством лечения ожогов, но также известно, что оно содержит токсины или влагу в воздухе.

Также она эффективно впитывает влагу и выделяет антимикробные соединения, которые угнетают рост плесени. Это идеальный выбор для кухонь и ванных комнат.

Алоэ Вера обладает естественными противогрибковыми свойствами, которые также предотвращают появление плесени на близлежащих поверхностях, где вы держите растение.

Тещин язык

Эти плетущиеся растения являются одними из лучших для любого новичка благодаря тому, что их легко выращивать, поскольку им не нужно много воды, чтобы выжить.

Известно, что они также выделяют много кислорода ночью, что предотвращает проблему влаги во время сна. Эти цветы поглощают влагу и отфильтровывают токсины из воздуха, что может помочь уменьшить споры плесени в помещении.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избежать плесени в стиральной машине.

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