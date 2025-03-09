Топ-4 признака, по которым можно понять, что ваша собака испытывает стресс

Собаки известны своей безграничной преданностью и эмоциональностью, по которой якобы легко можно определить, счастливы ли они в данный момент. Но на самом деле все сложнее, чем кажется.

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К счастью, эксперты поделились несколькими признаками поведения, которые четко демонстрируют, испытывают ли собаки стресс или чувствуют ли они себя несчастными, пишет Express со ссылкой на слова собачьего психолога и тренера Филиппа Легуда.

По его словам, если ваша собака переживает стресс, она не обязательно будет ярко это демонстрировать, ведь животное не может хлопнуть дверью или ответить раздраженно. Поэтому вам придется обращать внимание на разные, более тонкие признаки, чтобы узнать, что происходит с домашним любимцем.

Для определения возможного стресса у собаки ветеринары рекомендуют проводить тест PEEP:

P = Осанка – Ваш питомец сгорбился, напрягся, съежился или защищается.

E = Глаза – глаза широко открыты, напряжены или расширены зрачки.

E = Уши – Уши их приплюснуты или зажаты назад.

P = Позиция – Ваш питомец отворачивается, прячется или убегает/замирает.

Зато счастливую и спокойную собаку тоже можно узнать по некоторым признакам.

"Существуют также некоторые четкие признаки, которые указывают на то, что ваша собака счастлива, включая расслабленную "мягкую" позу тела, распущенный или виляющий хвост, уши, свисающие или нашитые немного вперед, мягкое лицо с открытым ртом", - сказал эксперт.

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