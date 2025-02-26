Какие жесты свидетельствуют о любви собаки к вам: вы точно их замечали

Собаки давно известны как лучшие друзья людей, а связь между этими домашними питомцами и их хозяевами действительно особенная. Исследования показали, что сердцебиение собаки увеличивается на 46,2 процента, когда ей говорят "Я люблю тебя".

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Если вы когда-нибудь задумывались, любит ли ваша собака вас так же сильно, как вы любите ее, эксперт Эмма Скейлс-Теобальд приоткрыла занавес к разгадке этой тайны, пишет Express.

По ее словам, есть много вещей, которые могут означать "я люблю тебя" на собачьем языке, одну из них ваш питомец может делать каждый день.

"Когда собаки приносят вам свои игрушки, они не просто приглашают вас поиграть; они также делятся чем-то ценным для них. Такое поведение является признаком доверия и благосклонности, особенно у таких пород, как лабрадоры или золотистые ретриверы. Отметьте этот жест, поиграв или похвалив их за щедрость", – объяснила она.

Подобным образом "игровой лук" – опущенная передняя часть, приподнятые задние конечности, виляющий хвост – является "универсальным приглашением" повеселиться.

Эксперт отметила: "Когда собака делает это, она выражает волнение и радость в вашем присутствии. Ответ игрой укрепляет вашу связь и поддерживает умственную и физическую стимуляцию вашей собаки".

По ее словам, собаки – социальные существа, и их пребывание рядом с вами — даже без прямого контакта — свидетельствует об их доверии и расположении.

"Для некоторых собак сиденья у вас на коленях является величайшим проявлением любви, тогда как другие могут предпочесть лежать рядом. Следите за их выбором близости, поскольку это часто отражает уровень их комфорта и любви к вам", – сказала кинолог.

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