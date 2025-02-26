Хрустящие куриные отбивные с салатом для вкусного ужина: делимся рецептом самого лучше кляра

Куриное филе – очень вкусный и диетический продукты, который может быть основой для приготовления отбивных, колет, а также кручеников с разными начинками. Еще филе можно вкусно запечь в духовке с сыром и овощами, а также делать из него шашлык и добавлять в салаты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, хрустящей отбивной, которая готовится в духовке, в панировочных сухарях.

Ингредиенты:

2 куриные грудки

1/2 стакана муки

2 яйца

1 стакан сухариков панировочных

масло

соль, перец, паприка

Для салата:

руккола/шпинат 2 горсти

помидоров черри 10 шт

пармезана 50 г

сок лимона

оливковое масло

соль

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 С.

2. Разрежьте куриное филе пополам, но не до конца и отбейте( чтобы не порвалось). Посыпьте специями.

3. Кляр: добавьте муку в неглубокую миску, взбейте в другой миске яйца и насыпьте сухари в третью миску. Обваляйте филе с обеих сторон в муке, затем яйца, затем в сухарях. Выложите на противень. Побрызгайте курицу оливковым маслом и запекайте 25-30 минут, ориентируясь на духовку.

4. Салат: добавьте в миску рукколу, помидоры черри и пармезан, заправьте лимонным соком, оливковым маслом и по вкусу солью.

Подавайте курицу с салатом сверху, присыпьте сыром!

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