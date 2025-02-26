Рецепт вкусных хрустящих вафель: легкий и бюджетный вариант
Многие хозяйки просто не представляют своей жизни без прибора для выпекания вафель. Ведь с его помощью и базовым набором продуктов, только через несколько минут на столе может появиться вкуснейший десерт.
Как приготовить вафли дома так, чтобы получились хрустящие, в Facebook рассказали на странице "Рецепты моей бабушки". Этот бюджетный вариант точно понравится всем.
Ингредиенты
- Маргарин – 75 гр.
- Сахар – 75 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Крахмал – 40 гр.
- Мука – 130 гр.
- Ванильный сахар – 2 пакетика
- Сода, гашеная лимонным соком – 1/3 ч.л.
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Маковая начинка – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1.Маргарин комнатной температуры перетереть с сахаром и яйцами.
2. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Оставить на 10-15 минут. Если густое – добавьте ложку, вторую сметаны, сливок или молока, если жидкое – ложку муки. Тесто по консистенции должно получиться как сметана средней густоты.
3. Выкладываем тесто в прибор для выпечки вафель, замащенный маслом, и оставляем там до золотистости.
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