Рецепт вкусных хрустящих вафель: легкий и бюджетный вариант

Многие хозяйки просто не представляют своей жизни без прибора для выпекания вафель. Ведь с его помощью и базовым набором продуктов, только через несколько минут на столе может появиться вкуснейший десерт.

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Как приготовить вафли дома так, чтобы получились хрустящие, в Facebook рассказали на странице "Рецепты моей бабушки". Этот бюджетный вариант точно понравится всем.

Ингредиенты

Маргарин – 75 гр.

Сахар – 75 гр.

Яйца – 2 шт.

Крахмал – 40 гр.

Мука – 130 гр.

Ванильный сахар – 2 пакетика

Сода, гашеная лимонным соком – 1/3 ч.л.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Маковая начинка – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Маргарин комнатной температуры перетереть с сахаром и яйцами.

2. Добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Оставить на 10-15 минут. Если густое – добавьте ложку, вторую сметаны, сливок или молока, если жидкое – ложку муки. Тесто по консистенции должно получиться как сметана средней густоты.

3. Выкладываем тесто в прибор для выпечки вафель, замащенный маслом, и оставляем там до золотистости.

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