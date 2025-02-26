Когда лучше ехать на Мальдивы: советы для первоклассного отдыха

Мальдивы прекрасны в любое время года. Независимо от того, планируете ли вы медовый месяц, отдых с друзьями или одиночную поездку, вас ожидает незабываемый опыт. Если вы хотите сбежать от холодов в поисках идеальной погоды и кристально чистой воды на пляжах – отправляйтесь с января по март. Хотите сэкономить и избежать толпы – "низкий период" с апреля по август станет отличным выбором.

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Серфингом лучше заниматься летом, а осень – лучшее время для дайвинга. Эксперты LonelyPlanet обнародовали туристический путеводитель с советами по отдыху на Мальдивах. Единственное, что остается решить – какой из 1192 островов выбрать.

Январь – март: горячие месяцы

Если ваш приоритет – теплая погода и солнечные пляжи, то Мальдивы в январе, феврале или марте станут отличным выбором. Это период вне сезона муссонов, что означает максимальное количество солнечных часов. Влажность остается низкой, а средняя температура воздуха около 29°C.

Следует отметить, что сезон дождей завершается в конце ноября. В это время начинается рост цен из-за повышенного спроса на зимний пляжный отдых, а ближе к Рождеству они достигают пика.

Эти месяцы отлично подходят для дайвинга и снорклинга – вода очень чистая и спокойная. Особенно стоит посетить атолл Раа, известный поразительными коралловыми рифами.

Апрель – август: бюджетный период

В апреле начинаются первые дожди, но этот период все еще великолепен для поездки на Мальдивы. Главный плюс – это один из самых дешевых сезонов. Даже с более частыми осадками вы можете наслаждаться 7–8 часами солнечного света каждый день.

Вода будет мутнее из-за повышенного количества планктона. Однако температура моря остается идеальной – 30°C.

Это отличный сезон для бюджетных путешественников: курорты менее переполнены, а цены на авиабилеты и проживание значительно снижаются. Кроме того, легче забронировать роскошные номера и наслаждаться беззаботным отдыхом.

Июнь – июль: идеальные условия для серфинга

Если вы любите серфинг, лучшее время для поездки – июнь и июль. В это время волны достигают наибольшей высоты, а многие курорты имеют собственные школы серфинга.

Один из лучших регионов для этого – атолл Лааму, где расположен известный Six Senses Laamu – один из первых курортов Мальдив со школой серфинга. Наилучшими местами для занятий серфингом являются северные и центральные атоллы.

Июль: празднование Дня независимости

26 июля на Мальдивах отмечают День независимости, и это отличный повод приобщиться к празднованиям. Весь архипелаг наполняется парадами и вечеринками.

Курорты организуют специальные мероприятия для гостей, поэтому это прекрасный шанс познакомиться с местной культурой.

Октябрь – ноябрь: время для наблюдения за дикой природой

Эти месяцы характеризуются более высокой вероятностью кратковременных ливней, но можно рассчитывать на 6–8 часов солнца в день. Температура воздуха остается комфортной – около 27°C.

Главное преимущество этого периода – возможность наблюдать за морскими великанами. Именно в это время китовые акулы и скаты манты активно питаются планктоном, что позволяет увидеть их во всей красе.

Одно из лучших мест для этого – атолл Раа. Также стоит отправиться в атолл Баа, который является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

Декабрь: праздничная атмосфера и тропическое Рождество

Декабрь – один из самых дорогих периодов для путешествия на Мальдивы. Курорты превращаются в настоящую зимнюю (или скорее тропическую) сказку: пальмы сияют праздничными огнями, а Санта-Клаус приезжает не на санях, а на водном мотоцикле.

В декабре на Мальдивах фиксируют около 7 часов солнечного света в день, комфортную температуру воздуха 29°C и более холодную воду – около 26°C. Это идеальная температура для освежающего купания после рождественского ужина под звездным небом.

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