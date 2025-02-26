Как пожарить любую рыбу без брызг и запаха: понадобится вода со льдом и сковорода

Если вы очень любите жареную рыбу, но мыть сковороду и плиту от жира после готовки надоело, предлагаем вам приготовить ее в холодной воде.

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Редакция FoodOboz делится рецептом жареного хека, в муке, который жарится в масле, но перед этим обязательно обмокните его в холодную воду.

Ингредиенты:

Хек

Мука

Масло

Холодна вода со льдом

Способ приготовления:

1. Рыбу порежьте, посолите.

2. Налейте масло в сковороду и нагрейте.

3. Обмокните рыбу сначала в муку, затем в воду со льдом и жарьте с двух сторон до готовности.

Готовую рыбу еще можно немного запечь в духовке, 5 минут хватит!

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