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Как пожарить любую рыбу без брызг и запаха: понадобится вода со льдом и сковорода
Если вы очень любите жареную рыбу, но мыть сковороду и плиту от жира после готовки надоело, предлагаем вам приготовить ее в холодной воде.
Редакция FoodOboz делится рецептом жареного хека, в муке, который жарится в масле, но перед этим обязательно обмокните его в холодную воду.
Ингредиенты:
- Хек
- Мука
- Масло
- Холодна вода со льдом
Способ приготовления:
1. Рыбу порежьте, посолите.
2. Налейте масло в сковороду и нагрейте.
3. Обмокните рыбу сначала в муку, затем в воду со льдом и жарьте с двух сторон до готовности.
Готовую рыбу еще можно немного запечь в духовке, 5 минут хватит!
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