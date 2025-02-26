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Как пожарить любую рыбу без брызг и запаха: понадобится вода со льдом и сковорода

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
234
Как пожарить любую рыбу без брызг и запаха: понадобится вода со льдом и сковорода

Если вы очень любите жареную рыбу, но мыть сковороду и плиту от жира после готовки  надоело, предлагаем вам приготовить ее в холодной воде.

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Вкусный жареный хек

Редакция FoodOboz делится рецептом жареного хека, в муке, который жарится в масле, но перед этим обязательно обмокните его в холодную воду.

Как приготовить хек без лишнего жира

Ингредиенты: 

  • Хек
  • Мука
  • Масло
  • Холодна вода со льдом

Способ приготовления: 

1. Рыбу порежьте, посолите.

Полезный хек

2. Налейте масло в сковороду и нагрейте.

Как правильно приготовить рыбу

3. Обмокните рыбу сначала в муку, затем в воду со льдом и жарьте с двух сторон до готовности.

Кляр для рыбы

Готовую рыбу еще можно немного запечь в духовке, 5 минут хватит! 

Готовая рыба

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