Британцам придется сообщать, если у них в саду растут нарциссы: в чем дело

В Британии садоводов, в садах которых весной появятся нарциссы, предупреждают о необходимости сообщать о них.

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Это связано с тем, что благотворительный садовый фонд Королевского садоводческого общества пытается отыскать три утраченных вида нарциссов, которые являются либо на грани исчезновения, либо уже вымершими в этой стране, пишет Exprees.

Благотворительная организация хочет знать цвет, тип и высоту садовых нарциссов по всей стране этой весной, чтобы лучше понять, что происходит со вездесущими цветами и какие из них уже могут быть утрачены из-за изменения климата.

Как оказалось, нарциссы далеко не ограничиваются белым и желтым цветом. Существует 31 000 известных видов зеленого, розового и красного цветов.

Чтобы сообщить о своих нарциссах, британцев просят отправить письмо по электронной почте на дресу [email protected], добавив фотографию.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно сажать осенью нарциссы.

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