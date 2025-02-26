Apple готовится выпустить два совершенно новых iPhone: первые детали

Американская технологическая компания Apple пытается не давать поклонникам своих смартфонов iPhone скучать, периодически добавляя в линейку принципиально новые гаджеты. Похоже, в 2026 году таких новинок будет две.

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Журналист Марк Гурман опубликовал в Bloomberg первые инсайдерские сведения о будущих новинках. Как поделился с ним неназванный источник, изменения будут касаться форм-фактора смартфонов.

Так, один из них наверняка станет складной моделью. Схожие устройства уже выпустили конкуренты из южнокорейской компании Samsung. Слухи о том, что Apple готовит раскладной iPhone, ходят уже не первый год. По имеющимся данным, новинка будет напоминать именно Samsung Galaxy Z Flip, который складывается поперек.

О второй новинке информации почти нет. Некоторые эксперты предполагают, что это тоже будет складная модель, но линия изгиба у нее будет проходить вдоль. Подобный форм-фактор имеют Samsung Galaxy Fold.

Следует отметить, что руководитель отдела аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса недавно назвал будущие новинки компании "самыми амбициозными в истории". Это косвенно подтверждает данные Гурмана.

Вместе с тем журналист предположил, что пока Apple не планирует спешить с выпуском "бюджетных" смартфонов iPhone 17e и 18e. Пока аналитики компании намерены подробнее изучить спрос на недавнюю новинку iPhone 16e. Спрос на нее решит дальнейшую судьбу подобных устройств в будущем.

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