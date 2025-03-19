Маринованная сельдь в кетчупе: простой рецепт очень вкусной и бюджетной закуски

Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно дома.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком, специями и кетчупом.

Ингредиенты:

1 сельдь

1 луковица

0,5 ч л сахара

1 ст л уксуса

перец

острый перец/соус

2 ст л томатной пасты или кетчупа

Способ приготовления:

1. Почистите рыбу, порежьте.

2. Лук порежьте полукольцами.

3. Смешайте специи, уксус, сахар, томатную пасту. Вылейте соус к рыбе, перемешайте.

Маринуйте рыбу до готовности!

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