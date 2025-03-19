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Маринованная сельдь в кетчупе: простой рецепт очень вкусной и бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
480
Рецепт салата

Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно дома.

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Сельдь с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком, специями и кетчупом. 

Рецепт сельди

Ингредиенты: 

  • 1 сельдь
  • 1 луковица
  • 0,5 ч л сахара
  • 1 ст л уксуса
  • перец
  • острый перец/соус
  • 2 ст л томатной пасты или кетчупа 

Способ приготовления: 

1. Почистите рыбу, порежьте.

Филе сельди

2. Лук порежьте полукольцами.

Лук с кетчупом

3. Смешайте специи, уксус, сахар, томатную пасту. Вылейте соус к рыбе, перемешайте.

Приготовление сельди

Маринуйте рыбу до готовности!

Готовая сельдь

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