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Маринованная сельдь в кетчупе: простой рецепт очень вкусной и бюджетной закуски
Сельдь – идеальный продукт для приготовления вкусных и сытных салатов, а также закусок. Стоит отметить, что сельдь можно солить самостоятельно дома.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной сельди, с луком, специями и кетчупом.
Ингредиенты:
- 1 сельдь
- 1 луковица
- 0,5 ч л сахара
- 1 ст л уксуса
- перец
- острый перец/соус
- 2 ст л томатной пасты или кетчупа
Способ приготовления:
1. Почистите рыбу, порежьте.
2. Лук порежьте полукольцами.
3. Смешайте специи, уксус, сахар, томатную пасту. Вылейте соус к рыбе, перемешайте.
Маринуйте рыбу до готовности!
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