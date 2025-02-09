Какие новинки Apple увидят свет в 2025 году: прогноз

В 2025 году Apple планирует презентовать ряд новинок, которые порадуют своих поклонников. Ожидается, что одним из первых продуктов станет новый M4 MacBook Air, а также новый Mac Studio с чипом M4 Ultra, который предложит невероятную мощность.

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Для любителей планшетов будут новые iPad, включая обновленный iPad SE и новый iPad Pro с чипом M5, а также новый iPad Air. В обновлении также подвергаются Apple Watch – ждем Apple Watch Ultra 3, а также новой серии 11 и бюджетной модели SE. Еще одной большой новинкой станет iPhone SE нового поколения, которое получит модернизацию, в частности, отказ от Touch ID в пользу Face ID.

Как сообщает 9to5mac.com, 2025 год обещает быть насыщенным новинками Apple. Компания, как обычно, готовит для своих пользователей много интересного. Узнайте подробнее, каких именно новинок следует ожидать от "яблочной" корпорации.

Новый MacBook

Одними из первых новинок года могут стать обновленные MacBook Air и MacBook Pro. Ожидается, что они получат новые процессоры М4 и некоторые улучшения дизайна. Также есть возможность появления нового Mac Studio на базе чипа М4 Ultra и обновленного Mac Pro.

iPad нового поколения

Линейка iPad также ожидает обновления. Модели iPad Pro получат новые чипы М5, а iPad базовой линейки будет обновлен до более современного дизайна и более мощного процессора. Также ожидается появление нового iPad Air с большим экраном и поддержкой Apple Pencil.

Apple Watch: больше функций и новые модели

Линейка смартчасов Apple также обновится. Ожидается появление Apple Watch Ultra 3 с новыми функциями, такими как мониторинг АД и спутниковая связь. Также будут обновлены модели Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE.

iPhone 17: новые возможности и дизайн

Осень традиционно принесет нам новые iPhone. В этом году ожидается появление iPhone 17 с разными размерами экрана и новым дизайном. Особое внимание привлекает модель iPhone 17 Air, которая станет самым тонким смартфоном Apple. Также будет обновлен бюджетный iPhone SE, который получит более современный дизайн и новые функции.

Кроме того, Apple может представить новые поколения AirPods Pro, HomePod mini и Apple TV. Ожидается, что эти устройства получат улучшенные характеристики и новые функции.

Что еще стоит ожидать от Apple в 2025 году:

Расширение экосистемы умного дома Apple продолжает развивать свою экосистему умного дома. Ожидается появление новых устройств и функций, которые позволят удобнее управлять своим домом.

Развитие искусственного интеллекта: ИИ все больше интегрируется в продукты Apple. Ожидается, что в 2025 году мы увидим новые функции, основанные на искусственном интеллекте, в таких приложениях, как Siri и Photos.

Новые сервисы Apple может представить новые сервисы и подписки, которые расширят возможности ее экосистемы.

Напомним, OBOZ.UA сообщал, что у Apple Watch Ultra 3 появятся новые полезные функции.

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