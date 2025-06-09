AirPods получат много обновлений: какие функции появятся

Уже 9 июня компания Apple представит обновление своей мобильной операционной системы, которая получит название iOS 26. Вместе с ней некоторые новые фишки появятся и в беспроводных наушниках AirPods.

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Пока фанаты "яблочных" гаджетов ждут обновления, издание 9to5Mac уже собрало все, что известно о потенциальных нововведениях. И вот каких функций стоит ожидать.

Обновленные жесты головой

В прошлом году Apple представила жесты головой, чтобы пользователи AirPods Pro 2 и AirPods 4 могли принимать или отклонять звонки без использования рук. Для этого нужно просто кивнуть или покачать головой из стороны в сторону.

А теперь 9to5Mac узнал, что Apple работает над новыми жестами головой, включая настройки громкости во время разговора, после чего можно будет вернуться в режим шумоподавления. Сейчас это можно сделать, проведя пальцем по ножке наушника вниз или вверх. Вскоре это можно будет сделать также движением головы.

Выключение во время сна

Многие люди засыпают с AirPods в ушах. И сейчас пользователи вынуждены прибегать к таймерам сна, которые есть не во всех приложениях для прослушивания музыки или подкастов. Источники сообщают, что нужная фишка должна появиться в самих наушниках. Если они распознают, что пользователь заснул, сами выключат воспроизведение.

Впрочем, пока неизвестно, будет ли это отдельной функцией, или она будет работать в паре с Apple Watch. Ведь именно часы Apple уже научились распознавать, когда их владелец засыпает.

Управление камерой

Эта новая функция позволит пользователям активировать камеру iPhone или iPad одним нажатием на ножку AirPods. Хотя прикосновение к уху на каждом снимке может выглядеть странно, в целом это может оказаться весьма удобным.

Audio Mix

В прошлом году Apple представила вместе с iPhone 16 функцию Audio Mix. Она использует машинное обучение для выявления и отделения фоновых элементов от речи и позволяет выбрать из трех вариантов воспроизведения голоса: In-frame, Studio и Cinematic.

Как удалось выяснить изданию, Apple разрабатывает подобный режим микрофона "студийного качества" для AirPods. То есть наушники начнут записывать более качественный звук.

Более широкая поддержка в классах

Наушники AirPods нередко используются с планшетами iPad во время обучения. Однако технически было сложно подключить сразу нескольких детей к одному гаджету, с которого демонстрировались учебные материалы. Эксперты ожидают, что со следующим обновлением такая возможность появится автоматически.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие модели iPhone будут поддерживать iOS 26.

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