Какие модели iPhone получат обновление iOS 26: список

Ожидается, что новая версия операционной системы Apple, iOS 26, будет доступна только на устройствах, начиная с iPhone 11 и более новых моделей. Эту информацию распространил источник в соцсети X, который ранее уже предоставлял точные данные относительно обновлений iOS.

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Хотя официального подтверждения от Apple пока нет, источник считается надежным, а его прогнозы относительно iOS 18 оправдались полностью. Детали рассказало издание MacRumors.

Какие iPhone получат iOS 26

Согласно утечке, обновление iOS 26 будет доступно для таких моделей:

iPhone 16e;

iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max;

iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max;

iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max;

iPhone 13/13 mini /13 Pro /13 Pro Max;

iPhone 12/12 мини/12 Pro/12 Pro/12 Pro Max;

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max;

iPhone SE (2-го поколения или новее);

и все будущие модели из линейки iPhone 17.

Какие модели остаются без поддержки iOS 26

Таким образом, iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max могут не попасть в перечень поддерживаемых устройств. Для них iOS 18 может стать последней основной версией, хотя обновления безопасности для этих моделей все еще будут поступать некоторое время после релиза iOS 26.

Apple традиционно ограничивает доступ к новым функциям для старших моделей. Ожидается, что флагманские возможности iOS 26, в частности функции, связанные с Apple Intelligence (AI), будут доступны только на iPhone 15 Pro и более новых устройствах.

Когда выйдет iOS 26

Официальная презентация iOS 26 ожидается на WWDC 2025, которая состоится 9 июня.

Сразу после мероприятия должна появиться первая бета-версия для разработчиков, а публичный релиз традиционно запланирован на сентябрь, одновременно с презентацией новых моделей iPhone 17.

Кстати, по данным недавних утечек, iPhone 17 Air вряд ли будет работать целый день без подзарядки. Все сигналы, которые поступают относительно ультратонких смартфонов 2025 года, противоречивы. Почему рекордно тонкий iPhone 17 Air может стать провальным – читайте в материале.

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