Apple готовится выпустить совершенно новое устройство: что это будет

Компания Apple, похоже, готовится представить совершенно новое устройство, которое может изменить представление об "умном" доме. После отсутствия полностью новых продуктов в 2024 году - впервые с 2010 года - ожидается, что в следующем году технологический гигант выпустит инновационный хаб для управления домашними системами.

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Этот шаг свидетельствует о стратегическом расширении присутствия Apple на рынке домашних технологий. По данным инсайдеров, новое устройство объединит функционал нескольких известных продуктов компании, пишет 9to5Mac.

По информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, новое устройство, которое условно называют "HomePod с экраном", должно было быть представлено этим летом, но из-за задержек с интеграцией Apple Intelligence его релиз перенесен на конец 2025 года. Этот 7-дюймовый гаджет призван объединить возможности iPad, умной колонки HomePod и телевизионной приставки Apple TV.

Среди ключевых особенностей новинки - фронтальная камера для видеозвонков через FaceTime, а также совершенно новая операционная система homeOS. Ожидается глубокая интеграция с Apple Intelligence, что позволит пользователям не только удобно управлять системами "умного" дома, но и взаимодействовать с ИИ-сервисами Apple напрямую через хаб. Хотя homeOS может быть лишь новым брендингом, Гурман предполагает, что в ее основе будет лежать tvOS, и впоследствии эти две платформы могут объединиться.

По данным Марка Гурмана, Apple планирует выпустить две версии HomePod с дисплеем. Первая - низшего класса (кодовое название J490) - уже в этом году. Она получит чип A18 для работы с Apple Intelligence, квадратный дисплей, камеру для FaceTime и поддержку распознавания жестов рук. Это устройство будет ориентировано на виджеты и быстрый просмотр информации, с интерфейсом, оптимизированным для управления домашними приложениями, такими как Календарь и Заметки.

После запуска базовой модели Apple также работает над более премиальной версией HomePod с роботизированной рукой (кодовое название J595) и большим дисплеем. Это устройство, по прогнозам Гурмана, может стоить более 1000 долларов (почти 42 тысячи гривен).

Оба "умные" дисплеи имеют целью усилить присутствие Apple Intelligence в домах, поскольку текущие продукты для "умного" дома, включая HomePod за 299 долларов (12,5 тыс. грн), пока не поддерживают эти функции. Команды разработчиков аппаратного обеспечения тесно сотрудничают с командами искусственного интеллекта, чтобы обеспечить глубокую интеграцию.

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