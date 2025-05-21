В наушниках AirPods появятся камеры: когда ждать обновления

Компания Apple запланировала новое, довольно неожиданное усовершенствование для своих наушников AirPods. По данным инсайдеров, гаджеты для прослушивания аудио получат камеры.

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Как пишет издание Apple Insider, ссылаясь на данныенадежного источника, речь идет об инфракрасных камерах. И добавить их к наушникам производитель планирует уже в следующем году. При этом обновление AirPods Max компания Apple отложит до 2027 года.

Аналитик Минг-Чи Куо повторил прошлогодний июньский прогноз о том, что линейка "яблочных" наушников получит камеру. Потенциально, это обновление может говорить о разработке таких гаджетов, как альтернативу созданию умных очков.

В своем последнем отчете часто надежный Куо говорит, что камеры в AirPods будут инфракрасными. Оснащенные таким образом наушники поступят в производство где-то в 2026 году и могут использоваться для помощи пользователям в определении направления места назначения. Информация, собранная наушниками с помощью компьютерного зрения, также может передаваться на другие девайсы. В этом будет помогать функционал Apple Intelligence на iPhone. Например, камеры AirPod могли бы добавлять информацию Visual Intelligence на смартфон, пока он находится в кармане пользователя.

Также ходили слухи, что будущее обновление AirPods Pro 2 или будущее AirPods Pro третьего поколения добавит мониторинг сердечного ритма с помощью нового чипа H3. Это было бы похоже на существующую функцию Powerbeats Pro 2.

Также появлялись предположения, что AirPods могут получить функцию живого перевода одновременно с выходом iOS 19 этой осенью. Кроме перевода на родной язык пользователя, устройство сможет использовать динамики iPhone, чтобы переводы речь своего владельца иноязычному собеседнику.

Кроме того, Куо сообщил, что AirPods Max получат значительное обновление "железа" в 2027 году. В частности полноразмерный продукт планируют сделать легче. Apple планирует успеть выпустить их на рынок до соответствующих рождественских праздников.

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