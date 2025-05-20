Почему рекордно тонкий iPhone 17 Air может стать провальным: объяснение

Производители смартфонов соревнуются за звание самого тонкого устройства на рынке. Вскоре в продажу поступит Samsung Galaxy S25 Edge, а чуть позже ожидается премьера iPhone 17 Air – еще одного флагмана.

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Главное преимущество этих телефонов – впечатляющая тонкость и легкость. Но эксперты отмечают, что в погоне за минимализмом дизайнеры неизбежно сталкиваются с жесткими компромиссами, которые могут сделать такие модели не только менее функциональными, но и откровенно неудобными.

По данным недавних утечек, iPhone 17 Air вряд ли будет работать целый день без подзарядки. Ожидается, что лишь 60-70% пользователей смогут дотянуть до вечера на одном заряде – против 80-90% у остальных моделей серии iPhone 17.

Apple традиционно не разглашает емкость аккумулятора, но ситуация настолько критична, что компания может вернуть с производства забытый аксессуар – чехол-батарею, снятый с продажи еще после iPhone 12.

В тесте Tom's Guide модель Samsung Galaxy S25 Edge с аккумулятором на 3900 мА-ч проработала 12 часов 38 минут. Это заметно меньше 15 часов 43 минут у базового S25 с батареей 4400 мА-ч и 17 часов 14 минут у S25 Ultra (5000 мА-ч).

Физика остается неизменной: чтобы увеличить автономность, нужна большая батарея. А большая батарея – это больше места. Хоть энергоэффективность и растет, без объема аккумулятора новых рекордов не достичь. А если вам придется приклеить дополнительный аккумулятор к тонкому корпусу – не сводит ли это на нет саму идею сверхтонкого смартфона?

iPhone 17 Air обещает стать еще тоньше – всего 5,5 мм, что уже вызывает беспокойство. Да, компания, без сомнения, учла уроки прошлого. Аналогично, Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 мм) во время тестов оказался прочнее, чем ожидали. Но потребительское недоверие никуда не исчезло. И даже если новые ультратонкие смартфоны более выносливые, чем кажется, они вряд ли конкурируют с более толстыми "родственниками" в плане защиты от повреждений.

Все сигналы, которые поступают относительно ультратонких смартфонов 2025 года, противоречивы. Да, они выглядят стильно. Они демонстрируют новые возможности дизайна. Но за эту эстетику приходится платить: более слабая батарея, более высокая хрупкость, отсутствие некоторых стандартных функций.

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