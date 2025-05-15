Юбилейный iPhone в 2027 году может иметь безрамочный дисплей: известны детали

Судя по всему, компания Apple размышляет о радикальном редизайне своих смартфонов iPhone к 20-летию выпуска первой линейки этих гаджетов. Среди инноваций, о которых уже сейчас идет речь, полностью безрамочный дисплей, сгибающийся по четырем краям устройства.

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Как пишет издание MacRumors со ссылкой на корейский ресурс ETNews, Apple стремится использовать технологию "изгиба по четырем краям" для iPhone 2027 года. Экран юбилейной модели будет загибаться на боковые ребра смартфона не только по левой и правой сторонам, как это устроено в некоторых современных гаджетах. Он также будет загибаться на верхний и нижний край. Это создаст действительно безграничный визуальный опыт с контентом, который отображается по всей поверхности смартфона и даже немножко больше.

Эта информация подтверждает данные Bloomberg, согласно которым Apple планирует выпустить "в основном стеклянный, изогнутый iPhone без каких-либо вырезов в дисплее". На прошлой неделе The Information также сослался на несколько источников, утверждающих, что по крайней мере одна новая модель iPhone, выпущенная в 2027 году, будет иметь действительно безрамочный экран. Ранее Bloomberg сообщал, что устройство будет моделью Pro в линейке Apple 2027 года.

Согласно последнему отчету, амбициозный дизайн полностью устранит традиционные границы экрана, что потенциально может стать одним из самых прорывных изменений в дизайне iPhone с момента выхода iPhone X. Тогда в честь 10-летия гаджета Apple отказалась от физической кнопки "Домой", представила дисплей с выемкой и внедрила интуитивно понятный интерфейс.

По слухам, новая технология является частью более широкого движения Apple к следующему поколению дизайна для iPhone. Компания также планирует разработать микросхему драйвера OLED-дисплея (DDI) на основе 16-нм техпроцесса FinFET вместо традиционного 28-нм планарного техпроцесса, который используется сейчас.

Технология драйвера дисплея, вероятно, должна обеспечить значительное повышение энергоэффективности. Это будет очень важным шагом, ведь смартфоны становятся тоньше, а улучшенные функции искусственного интеллекта на устройстве требуют больше энергии. В отчете также утверждается, что iPhone, выпущенный в честь 20-летия, может включать чистые кремниевые батареи вместо графитовых для повышения плотности энергии.

Согласно отчету, Apple, как ожидается, начнет переговоры с поставщиками OLED Samsung Display и LG Display по внедрению передовых технологий для юбилейной модели.

Впрочем, некоторые аналитики указывают, что внедрение четырехстороннего изогнутого дизайна всего дисплея поставит Apple перед некоторыми серьезными техническими проблемами, такими как размещение фронтальных датчиков, камер и динамиков под дисплеем. В качестве шага к такому дизайну всего экрана в 2027 году The Information во вторник сообщила, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут оснащены подэкранным Face ID, и для фронтальной камеры на этих устройствах останется лишь небольшое отверстие. Вице-президент Counterpoint Research Росс Янг с того времени подтвердил отчет.

Что касается фронтальной камеры, несколько телефонов Android уже оснащены селфи-камерами под дисплеем, и, как сообщается, Apple уже некоторое время работает над собственным аналогичным решением. Согласно отчету за апрель 2024 года, LG Innotek - один из корейских поставщиков Apple - разрабатывает подэкранные камеры, которые не оставляют видимого отверстия в неактивном состоянии. Эти системы используют многолинзовую решетку "свободной оптики", предназначенную для уменьшения искажения изображения и улучшения яркости, компенсируя потерю света, что обычно происходит, когда камера находится за дисплеем.

Однако еще одной проблемой, связанной с внедрением четырехстороннего изогнутого дизайна всего экрана, будет структурная целостность, поскольку изгиб экрана со всех сторон приведет к появлению точек напряжения, которые могут быть более уязвимыми к повреждениям при падениях. Описанная конструкция также может потребовать больших изменений во взаимодействии с пользователем. Без рамок, на которые можно положить пальцы, Apple, вероятно, придется разработать новые алгоритмы отклонения ладоней и потенциально пересмотреть навигацию жестов iOS для чувствительного к краям ввода. Если предположить, что отчеты точны, Apple должна преодолеть некоторые серьезные аппаратные и программные препятствия в течение следующих двух лет.

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