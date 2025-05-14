Apple готовится к мощному прорыву: когда ждать революционные гаджеты

В последние годы американская корпорация Apple несколько сдала свои позиции с точки зрения внедрения передовых технологий в электронных гаджетах. Однако, похоже, боссы компании готовятся вернуть себе пальму первенства в этой сфере.

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По данным журналиста Bloomberg и известного инсайдера Apple Марка Гурмана, сейчас компания разрабатывает целую линейку инновационных устройств, которые должны выйти на рынок до 2027 года. ознакомившись с этими планами, Гурман даже назвал их "продуктовым ренессансом" техногиганта. И вот к чему стоит готовиться уже в ближайшее время.

Новые форм-факторы iPhone

Смартфоны Apple должны наконец догнать Samsung, ведь на осень 2026 года готовится релиз первого складного iPhone. Правда, такой технологический прорыв не лучшим образом скажется на цене устройства. Однако производитель обещает добиться отсутствия складок на экране, также готовит для устройства титановый корпус, который будет одновременно стильным и прочным.

А вот к выходу линейки iPhone 20 должна выйти еще одна новинка в интересном форм-факторе. Пока о ней известно совсем немного, но гаджет, судя по всему, будет иметь изогнутую форму, почти полностью стеклянный корпус и экран без вырезов и отверстий.

Развитие ИИ-продуктов и носимые технологии нового поколения

Технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence уже доступны для смартфонов на новых версиях операционной системы iOS, но вскоре они должны расширить экосистему устройств Apple в сфере дополненной реальности и визуального ИИ. В частности, компания намерена догнать Ray-Ban с их умными очками Meta Smart Glasses. Гаджет должен быть оснащен камерами, микрофонами и динамиками, а также чипом нового поколения, который будет обрабатывать данные самостоятельно, без участия смартфона.

ИИ также планируют интегрировать в новые поколения наушников AirPods и часов Apple Watch. В них должны появиться миниатюрные камеры, которые позволят лучше ориентировать устройства в пространстве и улучшить опыт взаимодействия с пользователем.

Более интеллектуальный ассистент Siri

По данным Гурмана, Siri к 2027 году ждет действительно масштабная трансформация. Apple планирует полностью переписать архитектуру голосового помощника, интегрировав в него большие языковые модели (LLM) и серверные чипы собственной разработки, это усовершенствует его возможности на основе ИИ. Диалоги с Siri станут более естественными и она научится предоставлять более глубоко проработанные ответы на запросы. Новый интерфейс Siri должен впервые появиться в iOS 20, релиз которой запланирован на 2026 год.

Первый умный робот от Apple

Американский техногигант планирует также выйти на рынок бытовой робототехники. Сейчас ее инженеры работают над устройством, которое Гурман назвал настольным помощником с роботизированной рукой и встроенным искусственным интеллектом. Этот помощник, как ожидается, будет иметь собственную личность. С него компания планирует начать свой прорыв на рынке устройств для умного дома.

Когда именно появится этот роботизированный помощник, пока непонятно. Сроки его выхода зависят от тайминга запуска обновленного центра управления умным домом Apple. Его планируют выпустить на рынок до 2027 года.

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