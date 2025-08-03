Самые солнечные страны Европы: куда поехать любителям пляжей

Когда лето начинает приближаться к своему завершению, мы расстраиваемся из-за того, как мало солнечных и теплых дней остается у нас для отдыха. Исправить это может путешествие туда, где солнце светит дольше и погода позволяет наслаждаться релаксом на пляже большую часть года.

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Как пишет издание Travel and Leisure, определить наиболее солнечные европейские страны взялась компания Montenegro Car Rentals. Для своего исследования ее эксперты взяли данные сервисов World Weather Online и TimeandDate.com и измерили среднее количество солнечных дней за весь 2024 год. В результате удалось определить три направления, куда стоит отправиться желающим полежать на пляже, скажем, осенью.

"Мы знаем, что путешественники ищут места для отдыха с хорошей погодой, но эту информацию сложно найти в интернете, поскольку большинство метеорологических служб публикуют данные о каждом месте отдельно", – рассказал менеджер Montenegro Car Rentals Йован Томашевич. Он пояснил, что проведенное исследование позволило объединить данные из разных стран в одном месте, "что упрощает путешественникам сравнение и выбор лучших мест для отпуска". Компания также отметила, что продолжительность солнечной погоды также "значительно влияет на туризм, потенциал возобновляемой энергии и даже тенденции в области психического здоровья".

Проведенный анализ показал, что чаще всего небо остается безоблачным над Мальтой, Кипром и Испанией. В каждой из этих стран солнечная погода наблюдается более 300 дней в году. И это делает их популярным выбором не только для тех, кто отправляется в отпуск, но и среди цифровых кочевников.

"С ростом популярности путешествий, заботящихся об окружающей среде, стабильно солнечная погода в Южной Европе может играть ключевую роль в формировании туристических схем и направлений для удаленной работы", – добавили авторы исследования.

Четвертую позицию в рейтинге заняла Португалия. По данным исследования она предлагает 290 солнечных дней в году. За ней расположились Италия и Греция – в среднем по 280 солнечных дней.

А вот наименее солнечными оказались Великобритания и Ирландия, где солнце светит 150 дней в году, а также Исландия – где ясных дней в среднем 120. Впрочем, хотя они предлагают своим гостям не так много витамина D, все же порадуют другими развлечениями – историческими достопримечательностями и невероятной северной природой.

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