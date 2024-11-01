Альтернатива Амстердаму с бутиками и барами: куда поехать в Нидерландах

Обычно, когда мы говорим об отдыхе в Нидерландах, первым подразумеваем красочный и оживленный Амстердам. Однако это не единственный город страны, достойный внимания и детального изучения.

Видео дня

Как пишет издание Express, речь идет о центре дизайна, инноваций и невероятной архитектуры – городе Эйндховен. Он расположен на юге страны и может предложить немало интересного и при этом без избытка туристов. В то время как Амстердам принимает до 20 миллионов посетителей в год с собственным населением менее 1 миллиона.

Эйндховен известен не только своей красотой, но и пешеходной доступностью. Вы можете легко обозревать его достопримечательности и при этом переходить из одного модного кафе в другое, попутно заглядывая в стильные дизайнерские бутики, на оживленные рынки и в культурные центры. А когда придет время расслабиться с кружкой пива, нет лучшего места, чем Stratumseind – улица, на которой расположено более 50 пабов.

Ежегодно в октябре город принимает Неделю голландского дизайна (DDW), один из самых больших фестивалей дизайна в Европе. Это популярное мероприятие чествует как творчество известных дизайнеров, так и демонстрирует работы смелых начинающих. Но магия дизайна Эйндховена не исчезает даже после завершения события. Город представляет собой музей современного дизайна под открытым небом с бесчисленными творческими пространствами и художественными инсталляциями, работающими круглогодично.

Лучшим местом для любителей дизайна можно назвать Strijp-S, бывшую промышленную зону компании Philips, сейчас полностью превращенную в модный, культурный и творческий центр. Здесь можно найти множество художественных студий, галерей, бутиков и кафе. А также посетить всемирно известный скейт-парк Area51 – один из самых больших таких крытых объектов в Европе. В скейт-парке есть большая чаша, большая мини-рампа и ряд перил, уступов и трамплинов для роликовых коньков, скейтбордистов, самокатчиков и велосипедистов BMX.

Что касается Stratumseind, то это самая длинная "пьяная миля" во всем Бенилюксе. Вечеринки здесь проходят каждый день. При этом пиво здесь подают лучших крафтовых сортов, поэтому и для гурманов это желаенное место для посещения.

Одним из наиболее увлекательных аспектов Эйндховена является его культура уличного искусства. Лучшее место, чтобы почувствовать это — De Berenkuil. Это серия тоннелей, превращенных в динамичное полотно для художников граффити. Изображения на его стенах постоянно сменяют друг друга и здесь регулярно рисуют что-то новое, безжалостно перекрывая более старые работы. Кульминации все это достигает на ежегодном фестивале граффити Step in the Arena, куда более 150 художников со всего мира приезжают, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Если же вы хотите полюбоваться более традиционным искусством, непременно посетите Van Abbemuseum и Kazerne – замечательные музеи с выдающимися коллекциями экспонатов. Так Van Abbemuseum имеет репутацию одного из самых уважаемых художественных учреждений Европы, где хранятся работы таких гигантов как Пикассо, Кандинский и Мондриан. Его коллекция пополняется за счет современных работ и экспериментальных произведений. На другом конце города расположился Kazerne – бывшая военная казарма, теперь превращенная в многопрофильное пространство, сочетающее искусство, дизайн и кулинарные впечатления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где в Европе находятся лучшие рождественские ярмарки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.