Альтернатива Бали: где отдохнуть по более доступной цене

Сегодня такие популярные направления, как Бали, Пхукет и Самуи, переполнены туристами. Бали, в частности, страдает от чрезмерного туризма и засилья цифровых кочевников, что постепенно разрушает его подлинность.

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Поэтому вполне естественно, что путешественники, ищущие настоящую атмосферу, а не просто красивые локации для Instagram, начинают обращать внимание на менее известные места. Путешествие в Юго-Восточную Азию – это не только возможность насладиться природой, но и шанс избежать высоких цен на пляжные виллы. Эксперты рассказали о замечательной альтернативе Бали.

Уникальный остров

Согласно последним исследованиям Agoda, одним из самых перспективных и еще малоизвестных туристических направлений является остров Кат Ба.

Расположенный в заливе Лан Ха, менее известном, но не менее красивом биосферном заповеднике, этот остров соседствует с знаменитым заливом Халонг. Это монументальные известняковые скалы, возвышающиеся над изумрудными водами, густые джунгли, дикие пляжи без толп и уникальная дикая природа.

Кат Ба – не только райский уголок, но и место, которое еще не превратилось в коммерческий туристический центр. Здесь нет огромных курортов, поглощающих естественную красоту острова, а атмосфера остается спокойной и настоящей.

Почему туристы выбирают Кат Ба

В этом году остров уже принял более 280 000 туристов, причем 64% из них – иностранцы. На TripAdvisor путешественники высоко оценивают Кат Ба за его спокойную атмосферу, гостеприимство местных жителей и эксклюзивность.

Остров славится своими пляжами Кат Ко, очаровывающими чистым белым песком, прозрачными бирюзовыми водами и захватывающими пейзажами на океан. Все три пляжа связаны между собой по живописным тропам, проходящим через тропическую зелень.

Кат Ко 1 – самый посещаемый, здесь всегда можно встретить туристов.

Кат Ко 2 – более спокойное место для тех, кто хочет насладиться тишиной.

Кат Ко 3 – самый отдаленный и менее людный, окруженный высокими волнами и живописными скалами.

Помимо пляжного отдыха, на острове есть Национальный парк Кат Ба – огромная территория с джунглями и маршрутами для хайкинга. Прогулка по парку приведет вас к фантастическим пейзажам: вы сможете увидеть береговую линию и многочисленные карстовые острова, поднимающиеся над водой.

Также стоит подняться на форт Кэннон – французскую колониальную фортификацию, расположенную на высоком холме. Это одна из лучших точек для созерцания заката на острове.

Аутентичная культура, которую еще не испортил туризм

Помимо природной красоты Кат Ба сохраняет уникальную культуру и традиции, которые остаются неизменными даже в XXI веке.

Вьет Хай – небольшая деревня, где сохранился традиционный вьетнамский образ жизни. Она расположена в конце велосипедной тропы, пролегающей через живописные пейзажи. Несмотря на языковой барьер, гостеприимство местных жителей не оставит равнодушным ни одного туриста.

Кай Бео – одна из старейших плавающих деревень во Вьетнаме, где дома построены прямо на воде. Это удивительное место, демонстрирующее, как местные жители приспособились к жизни в морской среде.

Город Кат Ба – главное поселение острова, где можно найти семейные рестораны с традиционной кухней. Здесь подают вкусный суп всего за 1 доллар, а также свежие морепродукты. Если вы ищете самого лучшего морского окуня в своей жизни – обязательно посетите The Three M.

Как добраться на Кат Ба

Остров Кат Ба расположен в чистых водах залива Лан Ха, и добраться сюда можно только на лодке из материкового Северного Вьетнама. Однако, несмотря на удаленность, это одно из самых доступных направлений в Юго-Восточной Азии.

Поскольку остров еще не охвачен массовым туризмом, цены здесь намного ниже, чем на Бали или Пхукете. Ночлег в гостевом доме обойдется в 10–20 долларов за ночь, а стоимость блюд в местных заведениях питания гораздо приятнее, чем в более раскрученных курортах.

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