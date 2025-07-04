Альтернатива Барселоны: куда поехать в Испании по доступной цене

Жемчужина Испании Барселона относится к тем городам, где борьба с туристами ведется едва ли не ожесточенно – так много приезжает желающих полюбоваться ее красотами. Тогда как на побережье Балеарского моря есть еще один достойный внимания город.

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Как пишет издание Express, эксперты советуют путешественникам обратить внимание на Валенсию. Это третий по величине город Испании, расположенный на берегах реки Турия. Ее называют лучшей альтернативой Барселоне, которая еще и помогает сэкономить деньги на отпуске. В соцсетях город тоже пользуется большой популярностью – испанская жемчужина набрала более 1,3 млн просмотров в TikTok, демонстрируя потрясающую архитектуру, аппетитные продуктовые рынки и оживленную ночную жизнь.

В 2023 году Валенсия приняла более 10 миллионов туристов (в Барселоне это число ежегодно составляет более 15 миллионов). Таким образом она предлагает не такое многолюдное и более дешевое место для отдыха.

Известная как родина блюд из риса, таких как паэлья, Валенсия может похвастаться невероятно вкусной кухней. Огромный городской рынок Mercado Central, построенный в стиле модерн и открытый в 1928 году, находится в самом сердце города. Здесь можно приобрести любые местные продукты и попробовать уличные блюда.

Из ресторанов гастроэксперты однозначно советуют El Publet, который в том же 2023 году вошел в 50 лучших заведений мира. Он был открыт в 2012 году и может похвастаться меню, включающим местные продукты из природного парка Альбуфера неподалеку.

Впрочем, не только своими блюдами славится Валенсия, впечатляет также ее архитектура. Престижный путеводитель Lonely Planet советует непременно увидеть церковь Сан-Николас, кафедральный собор Валенсии и Город искусств и наук.

На обширном пространстве Города искусств и наук, который занимает более 350 000 квадратных метров в старом русле реки Турия, находится немало захватывающих дух сооружений, в значительной степени задуманных известным местным архитектором Сантьяго Калатровой. Эти монументальные здания включают впечатляющий оперный театр, научный музей, океанариум и 3D-кинотеатр.

Валенсия предлагает множество вариантов размещения на любой вкус, начиная от роскошных отелей до уютных квартир с самообслуживанием. Цены на проживание здесь ощутимо ниже, чем в Барселоне.

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