Вместо Рима и Лондона: город со старым шармом в Польше идеален для отпуска

Хотите на время отпуска окунуться в атмосферу старой Европы и при этом не потратить все деньги? Город, который практически не изменился за прошедшие века и мало в чем уступает Риму и Лондону, находится совсем недалеко.

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Как пишет издание Travel off Path, старинный город с высокими церковными шпилями, романтической брусчаткой на улицах и вкусной кухней находится в Польше. И это Гданьск, который точно стоит посетить этим летом. Здесь вы сможете насладиться европейской атмосферой без высоких европейских цен и огромного количества туристов.

Эксперты издания назвали Гданьск одним из самых недооцененных летних направлений в Европе. Эта архитектурная и культурная жемчужина, расположенная недалеко от побережья Балтийского моря, славится своими богато украшенными фасадами домов, причудливой набережной, непринужденными кафе и историческими зданиями. А также историей того, как его жители прошли через Вторую мировую войну.

Если смотреть с вершины красного кирпичного Мариацкого костела, Гданьск кажется россыпью цветных деталек Lego, аккуратно расставленных рядами между мощеными улочками. При этом туристам он может предложить удобный для прогулок компактный исторический центр и доступные цены на услуги и питание.

Впрочем, если вы рассчитываете на пляжный отдых, учтите, что в Польше климат холоднее, чем в Средиземноморской Европе. С другой стороны, жара здесь не такая невыносимая и побывать на море может быть так же приятно. К счастью, приморский город Гдыня с ее песчаным пляжем, магазинами мороженого и закусочными с морепродуктами находится всего в 19 минутах езды на поезде.

Любознательным туристам в Гданьске стоит посетить Национальный морской музей, размещенный в старинном портовом кране – самом старом и лучше всего сохранившемся кране в Европе. Он стоит над спокойными водами реки Мотлава.

В 5 минутах ходьбы от набережной находится замечательная церковь Святой Марии – одна из самых больших кирпичных церквей в мире. Улица, ведущая к ней, Мариацкая, застроена историческими домами с красиво вылепленными крыльцами.

Исторически Гданьск считается городом, откуда началась Вторая мировая война. Именно здесь на полуострове Вестерплатте немцы впервые высадились во время вторжения в Польшу. Кроме того, именно в Гданьске начался ряд событий, которые привели к падению коммунизма в Восточной Европе. Так что любителям истории здесь тоже не будет скучно.

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