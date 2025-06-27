Куда поехать в прохладный отпуск летом: туристам посоветовали живописный город

Популярные курортные страны Европы, такие как Испания, Греция или Португалия в последние годы стали страдать от волн жары до 40 градусов, которые делают пребывание там некомфортным, а порой даже невыносимым. Поэтому у туристов новым трендом стали путешествия в направлениях, которые предлагают более прохладную погоду.

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Как пишет издание Express, найти идеальную летнюю погоду, не отказываясь при этом от прекрасных пейзажей, интересной культуры и великолепной архитектуры, можно в Швейцарии. Пусть она не имеет выхода к морю, зато приозерный город Люцерн, расположенный у подножия Альп, дарит прекрасный пляжный отдых без духоты.

Средняя температура июля, по данным метеорологов, составляет для Люцерна около 24 °С, что очень комфортно. Приятный микроклимат обеспечивают горы, которые окружают город, и прохладное Фирвальдштеттское озеро, на берегу которого он стоит.

Одним из самых популярных для посещения мест в Люцерне является Капельбрюкке – старейший в Европе крытый деревянный мост с башней XIV века и расписными внутренними панелями. Он считается одним из самых фотографируемых мест Швейцарии.

Сойдите с этого моста и исследуйте старый город. Непременно покатайтесь на самой крутой в мире зубчатой железной дороге. Она приведет вас на гору Пилатус, с которой открываются потрясающие виды на окрестности. Еще один обязательный пункт – это круиз по Фирвальдштеттскому озеру.

Любителей истории заинтересуют экскурсии в Швейцарский музей транспорта. А фанатов гастрономии будут привлекать многочисленные кафе, расположенные на набережной, фондю-рестораны и стильные бары.

Хотя Швейцария имеет репутацию дорогой страны, многие экономные туристы находят способы посетить ее за меньшие деньги. Для этого можно воспользоваться различными возможностями – от скидок на транспорт, которые предлагают в часы пик, до местных закусочных с доступными ценами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как страна Европы набирает популярность для морского отдыха без толп туристов.

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