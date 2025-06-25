Почему Албания стала новой туристической звездой Европы: в чем ее плюсы

В сезон летних отпусков наиболее популярные туристические страны Европы переживают настоящее нашествие путешественников, что создает массу неудобств для всех и провоцирует рост цен. Именно поэтому искушенные любители путешествий ищут интересных альтернатив Греции и Италии.

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И издание Travel off Path рассказало о европейской стране, которая сейчас приобретает статус новой туристической звезды Европы. Она предлагает такое же бирюзовое побережье Ионического моря, что и Греция с Италией, но значительно больше места на пляжах и более приятные цены. И страна эта – Албания.

Главным туристическим магнитом является Албанская Ривьера. Этот участок побережья на юге страны радует невероятной красотой пейзажей. Вода здесь такая же кристально чистая и ярко голубая, как и на Мальдивах, но при этом глаз радует средиземноморский скалистый пейзаж. Такие туристические города как Саранда и Ксамил предлагают своим гостям великолепные пляжи и оживлённые набережные, усеянные ресторанами морепродуктов, где дневной улов идеально готовится на гриле прямо перед вами. И все это без изнурительных толп и безумных цен.

Согласно отчету Всемирной туристической организации ООН, летом 2024 года Албания приняла на 53% больше туристов, чем годом ранее. Это сделало страну одним из самых быстрорастущих туристических направлений на планете. В то время, как другие европейские горячие точки показали скромный однозначный рост, здесь наблюдался настоящий бум. И этим летом Албании прогнозируют ускорение этого роста.

Хотя побережье притягивает большую часть внимания, привлекательность Албании выходит далеко за пределы береговой линии. Это страна с глубокой и сложной историей, которую интересно изучать. Вы можете исследовать древние замки, возвышающиеся на вершинах холмов, бродить по объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, таким как город времен Османской империи Гирокастра, или увидеть остатки ее изолированного коммунистического прошлого прямо рядом с модными современными кафе.

Для любителей природы есть сюрреалистическое "Голубой глаз" – природное озеро такой глубины и прозрачности, что кажется, будто вы смотрите в другой мир. В северной части страны находятся Северо-Албанские Альпы, впечатляющий хребет, предлагающий одни из самых захватывающих и нетронутых пеших маршрутов в Европе.

Несмотря на то, что Албания не входит в зону евро, европейскую валюту (так же, как и американскую) охотно принимают во всех туристических локациях. Также персонал здесь хорошо разговаривает на английском. И самое главное - эта страна считается очень безопасной для путешественников.

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