Не хуже Санторини: назван доступный греческий остров для отпуска

Южная европейская страна Греция может похвастаться множеством больших и малых островов, но настоящей популярностью среди туристов пользуются лишь несколько. Это приводит к тому, что Крит, Миконос, Родос или потрясающе красивый Санторини страдают от перегруженности.

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Между тем, убеждает издание Express, некоторые менее известные острова могут предложить отдыхающим ту же невероятно красивую белоснежную архитектуру, богатую историю, вкусную кухню и великолепные пляжи. А цены здесь при этом ниже, чем в наиболее загруженных направлениях. Одной из таких скрытых жемчужин является остров Парос.

Своими впечатлениями от поездки на Парос поделилась блогер-путешественница Дорота Урбаниак. Она иронично начала свой ролик титром: "Люди говорят, Греция летом слишком перегружена", а дальше продемонстрировала несколько кадров своего отдыха, который она проводила в приятном уединении на фоне греческих пейзажей.

Парос – это остров, расположенный в теплом Эгейском море, наиболее известный своими пляжами и традиционными деревнями. Он находится в центре Кикладских островов и предлагает множество мест для морского отдыха на золотистом песке, зеленых гор и живописных поселений.

Два главных населенных пункта острова Перикия и Науса могут предложить туристам интересную ночную жизнь. Здесь можно посетить немало традиционных таверн, роскошных ресторанов и изысканных баров.

Туристы, которые не являются поклонниками громкой музыки, могут прогуляться мирными деревнями Лефкес и Марписса. Наслаждение здесь приносят звуки пышной греческой природы и роскошные пейзажи. Например, белоснежные домики под синими крышами – точно, как на Санторини.

Одними из самых известных пляжей Пароса являются Санта-Мария, Золотой пляж и Колимбитрес. Также здесь есть немало уединенных мест для отдыха у воды, которые понравятся любителям тишины и покоя. Погода на Паросе жаркая и солнечная летом, но мягкая зимой, поэтому отдыхать здесь можно в любое время года.

Парос также является удачным местом отдыха для любителей водных видов спорта, таких как виндсерфинг и кайтсерфинг. Благодаря сильным и сухим северным ветрам здесь складываются идеальные условия для занятия этими активностями. До острова легко добраться самолетом из международного аэропорта Афин и на пароме из портов Афин (Пирей, Рафина и Лаврио), Миконоса, Санторини, Наксоса и многих других островов Кикладского архипелага.

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