Вместо Рима и Милана: назван итальянский город, который является сокровищем для туристов

Если вы мечтаете об итальянских каникулах, наполненных историей, узнаваемыми пейзажами и красотой архитектуры, но не желаете затеряться в толпе, Рим или Милан вам точно не подойдут. Венеция тоже станет плохим выбором. Но стоит отъехать от центра города на воде на несколько километров, начинается магия.

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Как пишет издание Express, островной квартал Бурано предлагает потрясающие городские пейзажи и увлекательный отдых. Несмотря на то, что он считается частью Венеции, шум ее центра здесь остается далеко позади.

Всего за 45 минут езды на вапоретто (водном автобусе) от Венеции вы попадаете в полный красок мир, который спрятался в водах Венецианской лагуны. Бурано известен своим калейдоскопом ярко раскрашенных домов, тихими каналами и более размеренным темпом жизни. Эта небольшая рыбацкая деревня незаметно стала главным претендентом на звание самого недооцененного места в Италии.

Когда Рим привлекает посетителей древними руинами, а Венеция – романтическими прогулками на гондолах, Бурано предлагает другой вид магии итальянского отдыха. Ряды домов в розовых, лимонно-желтых, бирюзовых и лавандовых тонах выстроились здесь вдоль узких каналов. Согласно легенде, их красили так ярко, чтобы рыбаки могли узнать свой дом еще издалека, даже если возвращались к берегу в густом тумане.

Местные жители ревностно берегут эту традицию. Чтобы перекрасить дом на свое усмотрение, нужно получить специальное разрешение от городских властей. При этом цвет нужно выбирать так, чтобы знаковая палитра Бурано все равно сохранялась.

Но остров предлагает не только внешнюю красоту. Бурано также славится своей многовековой традицией кружевоплетения. Посетители могут узнать больше об этом сложном виде искусства в Museo del Merletto (Музее кружев) или зайти в мастерскую, чтобы увидеть мастериц за работой. Это ремесло передаётся из поколения в поколение, и изделия из Бурано ценятся во всём мире.

Любители морепродуктов также найдут для себя много замечательных мест. Поскольку Бурано - это рыбацкая деревня, в ресторанах предлагаются одни из самых свежих морепродуктов в регионе Венето. Если вы едете за гастрономическими впечатлениями, обязательно попробуйте здесь ризотто ди го – местное фирменное блюдо, приготовленное из бычков, выловленных в лагуне.

Лучше всего то, что Бурано остается относительно неизвестным массовым туристам. В то время, как соседняя Венеция страдает от количества приезжих и накладывает все большие ограничения, Бурано предлагает более спокойную альтернативу, где можно насладиться итальянской атмосферой без толпы

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