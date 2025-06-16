Самая легкая для исследования страна Европы может стать новым хитом среди туристов: какие ее плюсы

Исследовать целую европейскую страну за один короткий отпуск не звучит, как фантастика, когда речь идет о карликовых государствах. И Люксембург может стать следующим туристическим хитом.

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Как пишет издание Travel off Path, у него есть для этого все предпосылки. В частности, абсолютно бесплатный общественный транспорт, который делает путешествия более доступными.

Доступный выбор

Люксембург порой кажется туристам не слишком привлекательным направлением, в частности, из-за того, что он не имеет выхода к морю. Тем не менее, здесь компактно собрана едва ли не вся культура Западной Европы. И вдобавок до сих пор держатся довольно умеренные цены.

Если вы найдете относительно недорогой вариант размещения (а отели Люксембурга – удовольствие не из дешевых), то питание уже не станет для вас проблемой. Цены на обеды и ужины, а также на кофе и вино в местных винодельнях здесь мало отличаются от среднеевропейских. А в придачу идет бесплатный (совсем бесплатный) общественный транспорт как для местных жителей, так и для туристов.

Чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться преимуществами отдыха в Люксембурге, местный авиаперевозчик Luxair собирается в блидайшие 5 лет запустить множество новых рейсов. Цель этого очевидна – сделать свою недооцененную родину следующим популярным местом в Европе.

Да и даже сейчас сюда можно легко добраться из таких столиц как Париж, Берлин или Брюссель всего за пару часов на поезде. Люксембург находится как раз между Францией, Германией и Бельгией и имеет с ними неплохое транспортное сообщение.

Как воспользоваться бесплатным транспортом

Все просто: заходите в нужный вам поезд или автобус и едете. Некоторые туристы рассказывали, что их просили при посадке предъявить удостоверение личности, поэтому на всякий случай держите его где-то поблизости.

А чтобы сориентироваться в маршрутах, установите на свой телефон приложение mobiliteit.lu. Оно станет вашим путеводителем по невероятному Люксембургу. Вы можете ввести любой пункт назначения, адрес или ориентир для пошаговых указаний относительно того, на какой автобус/трамвай/поезд сесть. И это упрощает исследование страны до максимально возможного уровня. Более того, есть отдельный городской ночной автобус, если вам нужно сесть на поздний ночной рейс в выходные.

Что посмотреть

Люксембург славится своими традициями пивоварения и изготовления вина. Поэтому, если вы употребляете алкоголь, можете спланировать свое путешествие так, чтобы посетить несколько дегустаций. Например, посетите паб Scott's Pub на берегу живописной реки Альзетт. Или откройте для себя прибрежные винодельни. Некоторые из них расположены прямо в пещерах, а некоторые предлагают своим гостям прекрасные речные виды.

И даже если вы решите ограничиться только прогулками по столичному городу, который имеет такое же название, как и страна – Люксембург, вы не пожалеете. Прогуляйтесь по бульвару де ля Корниш, чтобы полюбоваться старым городом, расположившимся внизу. И обязательно воспользуйтесь панорамным лифтом Pfaffenthal. Полюбуйтесь многочисленными старинными соборами, посетите музеи, часть из которых являются бесплатными, и остановитесь на живописных площадях.

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