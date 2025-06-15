Куда поехать на поезде в Европе: три самых увлекательных путешествия

Экологически сознательные туристы все чаще обращают свое внимание на железнодорожный транспорт. У поездов масса преимуществ – они позволяют разместиться с большим комфортом, чем самолеты, значительно безопаснее для окружающей среды и позволяют вволю любоваться пейзажами.

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Более того, в Европе существуют специальные железнодорожные маршруты для путешествий. Они пролегают через живописные края и позволяют путешествовать между интересными туристическими центрами. Издание Travel off Path рассказало о трех таких интересных маршрутах.

Caledonian Sleeper

Лондон-Шотландия

Ночные спальные поезда Caledonian Sleeper отправляются в путь из британской столицы на север Шотландии и на своем пути минуют как ряды уютных дюплексов и современные города, так и величественные горы с кристальными озерами.

Это, бесспорно, один из самых зрелищных железнодорожных маршрутов в мире. Различные рейсы поездов останавливаются в старинной шотландской столице Эдинбурге, в прекрасном Инвернессе, раскинувшемся на берегу озера Лох-Несс, а также в Форт-Вильяме, мирно лежащем у подножия горы Бен-Невис – самой высокой точки британских островов. Однако не спешите сходить в Эдинбурге. После него начинается поездка через горные пейзажи – самая увлекательная часть путешествия.

Стоимость поездки на поезде Caledonian Sleeper варьируется от 77 до 330 долларов, в зависимости от класса вагона и выбранного вами рейса.

Фломская железная дорога

Горы и фьорды Норвегии

Один из самых популярных туристических маршрутов Норвегии, Фломская железная дорога пролегает на 20 километров от небольшого муниципалитета Флом на самом внутреннем конце Эурланн-фьорда, до горной станции Мюрдал, где она соединяется с Бергенской железнодорожной веткой. Если же вы стартуете из Бергена, то ваш путь начнется на современном поезде, на котором вы доедете до Мюрдала, а затем пересядете на историческую железную дорогу, чтобы добраться во Флом.

Возможно, это не очень удобно, как для такого короткого путешествия. Но стоит только выглянуть в панорамные окна вагона и узреть вид заснеженных вершин, извилистого побережья самого длинного фьорда Норвегии и живописные деревни, как вы понимаете – суета стоила того. И не забудьте с дороги посетить знаменитую баню во Фломе.

По дороге здесь можно увидеть множество природных чудес и скрытых жемчужин. Так поезд ненадолго останавливается возле водопада Кьосфоссен. Вы можете потратить время на быстрое селфи здесь, а можете полюбоваться не менее потрясающими водными каскадами Рьоандефоссен и Бреккефоссен. В целом прогулка продлится около 4 часов и обойдется примерно в 50 долларов.

Железная дорога Вицнау-Риги-Гольдау

Сквозь швейцарские Альпы

Швейцария – не самая бюджетная страна в Европе, но здесь точно стоит потратиться на железнодорожное путешествие. Вы будете любоваться глубокими долинами, окруженными альпийскими вершинами, и увидите знаменитые альпийские озера, сверкающие в этом ландшафте. Поэтому 85 долларов – не такая уж и большая цена за поездку по старейшей горной железной дороге Европы, открытой еще в 1871 году.

Маршрут здесь пролегает от живописного швейцарского города Вицнау на берегу озера Люцерн до величественной горы Риги-Кульм. Хотя это и не самая высокая вершина в стране, она все же может предложить захватывающие горные пейзажи. С одной стороны от нее тянется красивейший альпийский хребет, с другой – усеянные озерами низменности Швейцарии.

Сама гора – рай для любителей пешего туризма, предлагающий множество занятий от спокойных прогулок, таких как тропа от Риги Шайдегг до Риги Кальтбальд, проходящая мимо исторических мостов и альпийских пейзажей. И до более сложных горных походов. Всего здесь пролегает около 120 километров обустроенных троп.

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