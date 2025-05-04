Альтернатива Капри: более доступные и аутентичные острова Италии

Путешествие на Капри давно стало синонимом элегантного отпуска – здесь и роскошные виллы, и фантастические виды, и неизменный средиземноморский шарм. Однако популярность этого островка имеет и оборотную сторону: высокие цены и плотный туристический поток.

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За несколько дней пребывания туристы могут оставить здесь более $800 (свыше 33 тыс. грн), не считая расходов на транспорт или дополнительные экскурсии. Для многих это слишком дорого или слишком людно. К счастью, у Италии есть десятки менее известных островов, которые дарят не меньше впечатлений, но требуют меньших затрат, отмечает издание Travel Off Path.

Цвета, уют и подлинность

Рядом с Капри, в Неаполитанском заливе, расположен Прочида — остров с яркими домиками, живописными бухтами и рыболовным прошлым. Туристов здесь меньше, а атмосферу поселка будто сохранили из прошлого века. В числе достопримечательностей крепость Палаццо д'Авалос и пляжи Кьяйолелла. Цены демократичные: ужин с морепродуктами и бокал местного вина обойдется примерно в $15 (625 грн), а ночь в отеле – от $51 (2200 грн).

На северо-востоке от Сицилии следует обратить внимание на Липари – остров вулканического происхождения, входящий в Эолийский архипелаг. Его красота — в сочетании дикой природы и исторических памятников, таких как замок Липари. Каннето и Марина Корта – портовые города, где можно почувствовать средиземноморский ритм жизни без толпы туристов. Бюджетная ночь в отеле стартует с $47 (1960 грн.).

Островная история и карибская атмосфера

Эльба, самый большой остров Тосканского архипелага, хранит память о Наполеоне, который здесь находился в ссылке. Портоферрайо – его оживленная столица с барочными церквями, крепостями и белыми пляжами, среди которых Спьяджа Бьянка отличается своей карибской красотой. В ресторанах пиццу и напитки можно найти за $10–14 (450–600 грн), а студия для ночевки будет стоить от $43 (1800 грн).

Еще один волшебный вариант – Понца, до которого можно добраться только на лодке. Остров известен бирюзовыми гротами, природными бассейнами и пастельными домиками Понца. Здесь можно искупаться в уединенных бухтах или поужинать морскими деликатесами за $18–21 (750–900 грн). Проживание вблизи гавани – от $69 за ночь (2900 грн).

Нетуристическое открытие среди Средиземного моря

Самый отдаленный и самобытный остров – Пантеллерия. Он ближе к Тунису, чем к материковой Италии. Остров привлекает природными термальными источниками, кратером "Зеркало Венеры" и традиционными даммуси – домиками с белыми крышами. Здесь царит покой, а туристов – единицы. Обед в ресторане стоит $21–22 (915 грн), а уютную гостиницу на побережье можно найти от $56 (2330 грн) в межсезонье.

Эти альтернативные острова Италии не только позволяют сэкономить, но и дарят настоящее чувство итальянской жизни — без очередей, шума и завышенных цен.

OBOZ.UA ранее писал о 5 направлениях для удачного отпуска в Испании.

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