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Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Испания давно ассоциируется с пляжами Коста Брава, шумными барами Барселоны и музеями Мадрида. Но настоящее удовольствие часто ждет вне известных туристических маршрутов.

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В разных регионах страны есть уголки, где сохранилась подлинная атмосфера, местные жители искренне рады новым гостям, а цены остаются приятными. Такие места идеальны для путешественников, желающих отдохнуть без толп, получить качественный сервис и увидеть настоящую Испанию. В Travel Off Path назвали пять направлений, где вам точно обрадуются.

Касорла, Андалусия

Поселок, расположенный в горах Сьерра-де-Касорла, славится зелеными просторами, водопадами и уютными гостиницами. Туризм здесь не массовый, но очень гостеприимный – владельцы гостевых домов часто лично встречают гостей. Идеально для пеших прогулок, экотуризма и знакомства с традиционной кухней юга Испании.

Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Асторга, Кастилия-и-Леон

Этот небольшой город известен своим римским наследием и зданием, спроектированным Гауди. Туристов здесь немного, а местные жители охотно рассказывают об истории края. Асторга – прекрасное место для тех, кто ищет покой и любит архитектуру.

Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Кудильеро, Астурия

Этот рыбацкий поселок на северном побережье Испании выглядит как открытка – цветные дома, крутые холмы и Атлантика. В Кудильеро не так много туристов, и местные искренне рады каждому гостю. Свежие морепродукты, узкие улочки и дружелюбная атмосфера создают ощущение, будто вы в гостях у старого друга.

Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Альбарросин, Арагон

Считается одним из красивейших сел Испании, но до сих пор остается в стороне от массового туризма. Старинные дома с розовыми камнями, средневековые стены и тишина – идеальное место для перезагрузки. Жители гордятся своей историей и охотно делятся ею с туристами.

Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

Ла-Гаррига, Каталония

Расположен вблизи Барселоны, но совсем не похож на шумный город. Ла-Гаррига известна своими спа-комплексами, модернистской архитектурой и уютной атмосферой. Идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть без лишней шумихи, не уезжая далеко от столицы Каталонии.

Где в Испании рады туристам: 5 направлений для удачного отпуска

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