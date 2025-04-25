Не самый лучший выбор: эксперты сказали, куда не стоит ехать летом

Появление на европейском рынке большого количества лоукостеров и сервисов бронирования жилья повлекло за собой настоящий бум на путешествия. Люди за небольшие деньги легко и быстро путешествуют между странами и знакомятся с разными культурами.

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Эксперты говорят, что это отличный вид отдыха, обогащающий путешественника, и советуют выбирать для поездки исторически интересные места. Тем не менее, далеко повсюду жители таких городов в восторге от значительного роста туризма. Издание Express назвало 10 стран Европы, где уже были протесты против засилья туристов и где перед началом туристического сезона планируют ввести различные ограничения, чтобы сократить поток приезжих.

Испания

По всей Испании были введены разные строгие меры, чтобы остановить рост туризма. В Барселоне в прошлом году ввели запрет сдавать квартиры в аренду туристам, чтобы взять под контроль все более глубокий жилищный кризис. Это ограничение будет действовать до 2028 года. В январе власти Малаги ввели трехлетний запрет на регистрацию новых объектов аренды жилья в 43 районах, включая Эль-Эхидо и Ла-Мерсед. Также в апреле прошлого года город увеличил муниципальный туристический налог до 6,75 евро за ночь для гостей, останавливающихся в пятизвездочных отелях. И это в дополнение к общему туристическому налогу.

На популярных среди туристов на Балеарских островах было предложено увеличить туристические налоги до 66%. При этом для гостей четырех- и пятизвездочных отелей сборы могут возрасти с 4 до 6 евро за ночь.

Италия

Венеция стала одним из городов, наиболее пострадавших от чрезмерного туризма в последние годы. Поэтому в сезоне 2025 здесь вводят достаточно жесткие ограничения. Начиная с этой весны с туристов, приезжающих всего на один день, будет взиматься плата в размере 5 евро. А еще круизным кораблям запрещен вход в исторический центр, равно как и туристическим группам численностью более 25 человек.

Тем временем Портофино взимает штрафы до 280 евро с туристов, вызывающих пробки в популярных местах для селфи. Рим также ввел строгие меры по ограничению доступа к фонтану Треви и рассматривает возможность введения туристического налога для улучшения качества жизни своих жителей.

Греция

Города и острова Греции славятся своими поразительными древними сооружениями и природной красотой, поэтому не удивительно, что миллионы людей ежегодно стекаются в страну. Среди наиболее пострадавших – знаковые острова Санторини и Миконос. Чтобы справиться с проблемой, здесь предложили правила по ограничению количества круизных судов.

С посетителей также будут взиматься сборы в размере 20 евро в пиковые сезоны. А в Афинах ввели ежедневный лимит посетителей легендарного Акрополя – 20 000 человек. К тому же туристические группы развели во времени входа, чтобы контролировать толпы и не допустить повреждения объекта.

Португалия

Потрясающий португальский город Синтра является одним из лучших примеров чрезмерного туризма в Европе. Местные жители в шутку называют Синтру "перегруженным парком развлечений" и чаще всего жалуются на большую загруженность улиц и неуважительное поведение приезжих, усложняющих им повседневную жизнь.

В городе уже прошло несколько протестов против чрезмерного туризма. Так более 350 жителей Синтры подписали призыв остановить строительство новой гостиницы и автостоянки в историческом центре города. Эти работы назвали ни мало, ни много "нападением на культурный ландшафт".

Амстердам, Нидерланды

За последние несколько лет голландский город Амстердам принял ряд мер по борьбе с чрезмерным туризмом. В апреле прошлого года было запрещено строительство новых гостиниц, чтобы взять под контроль количество туристов. Теперь возвести новое заведение такого типа разрешается, только если закроется какое-то из старых, а количество гостевых номеров при этом не увеличится.

Знаменитый город каналов также установил ограничение в 20 миллионов туристов в год. Решение было принято после того, как в 2023 году их количество достигло колоссальных 20,7 миллионов. Для борьбы с чрезмерным туризмом были также введены ограничения на аренду жилья через Airbnb, а круизные лайнеры здесь полностью запретили до 2035 года. Кроме того, в городе массово закрывают бордели и кофе-шопы, где продавали марихуану.

Франция

Французские власти особенно озабочены количеством посетителей, сосредоточенных на таких популярных направлениях, как Париж, Иль-де-Бреа и Мон-Сен-Мишель. В частности, во французской столице усилили борьбу с незаконной краткосрочной арендой жилья. Так под запретом оказались ящики для ключей, что позволяло несанкционированно размещать гостей. Штрафы за нарушения составляют 3000 евро.

На Иль-де-Бреа, небольшом острове у северного побережья Бретани, в июле прошлого года была введена летняя туристическая квота, позволяющая ежедневно в период с 8:30 до 14:30 принимать только 4700 туристов. Между тем, мэр Марселя Бенуа Паян заявил: "Я заставлю всех, кто захочет воспользоваться Airbnb, купить другую квартиру и предоставить ее для долгосрочных арендаторов. Я буду использовать все законные инструменты, которые есть в моем распоряжении, как оружие".

Хорватия

Туристические места в Хорватии, такие как Дубровник и Сплит, ввели штрафы на месте за "ненадлежащее" поведение туристов. Так раскошелиться придется, например, за распитие спиртных напитков в общественных местах. Дубровник также ввел ограничение на прибытие круизных судов. Теперь сюда могут зайти всего два корабля в день, а общее количество пассажиров, которые они могут перевозить, не должно превышать 8000 человек.

Власти города Хвар на одноименном острове также ввели строгие ограничения шума на протяжении всего лета. Требования здесь более жесткие, чем на национальном уровне. И это уже сказалось на работе местных бизнесов.

Австрия

Австрийский город Гальштат, по слухам, послуживший источником вдохновения для королевства Аренделл из мультфильма "Холодное сердце", вынужден был ввести определенные ограничения для туристов. В частности, здесь сократили количество туристического автотранспорта и поставили заграждение от желающих сделать селфи. Впрочем, из-за негативной реакции забор пришлось убрать.

В Вене были введены строгие правила краткосрочной аренды, включая ограничения на количество дней, в течение которых недвижимость может быть сдана в аренду на год. В настоящее время домовладельцам разрешено сдавать в аренду свои отдельные квартиры максимум 90 дней в течение одного года.

Мальта

Небольшое островное государство Мальта также сталкивается с призывами принять меры по борьбе с чрезмерным туризмом и его негативным влиянием на жителей и окружающую среду. Это включает призывы к мораторию на размещение в новых гостиницах.

Инфраструктура Мальты тяжело справляется с наплывом туристов, особенно в пиковый сезон, что приводит к проблемам с утилизацией отходов, нехваткой воды и пробками на дорогах. Как и в других местах, значительное количество домов отдыха работает нелегально, что усиливает давление на жилье и ресурсы.

Чехия

Власти Чехии принимают жесткие меры по борьбе с чрезмерным туризмом. Так здесь ввели запрет на экскурсии по пабам и более строгие правила краткосрочной аренды жилья. А в некоторых районах ввели ограничения на количество посетителей.

В октябре прошлого года заместитель мэра Праги Зденек Гржиб объявил, что туры с распитием спиртных напитков, организованные туристическими компаниями, будут запрещены с 22:00 до 6:00. Также местные власти планируют запретить ношение экстравагантных костюмов во время предсвадебных вечеринок.

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