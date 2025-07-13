Выпустит ли Apple iPhone 17e: известны детали

Apple планирует представить новый смартфон iPhone 17e уже весной следующего года. Об этом сообщает корейское издание The Elec, ссылаясь на собственные источники в индустрии. Новинка станет преемником iPhone 16e, который дебютировал ранее в 2025 году.

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Согласно имеющейся информации, Apple сосредоточится на сохранении баланса между ценой и функциональностью. Ожидается, что iPhone 17e получит знакомый дизайн и уже проверенные компоненты.

Как и его предшественник, iPhone 17e будет оснащен OLED-дисплеем, который уже использовался в iPhone 14. Это позволит компании уменьшить затраты на производство, сохраняя при этом качество изображения на высоком уровне. Дисплейные панели будут поставлять сразу несколько компаний: BOE, Samsung, а возможно, и LG Display.

iPhone 17e

Ориентировочно, новый смартфон получит 6,1-дюймовый экран, поддержку Face ID, процессор серии A18 и порт USB-C. Такой набор характеристик позволит позиционировать iPhone 17e как более доступную модель среди других представителей линейки. Вероятно, стоимость устройства останется в пределах цены iPhone 16e — около 599 долларов.

Еще весной аналитики предполагали, что устройство находится на этапе тестового производства. Известный отраслевой эксперт Мин-Чи Куо заявлял, что Apple намерена представить iPhone 17e в первой половине 2026 года, вероятнее всего — в мае. Это подтверждает стремление компании уверенно расширять сегмент более доступных смартфонов.

Apple, похоже, не собирается останавливаться на втором поколении этой модели. По предварительным данным, релиз третьего поколения iPhone "e" ожидается в 2027 году. При этом компания рассматривает возможность выпуска новинки весной вместе со стандартным iPhone 18.

Смещение сроков запуска новых моделей связано с обновленной стратегией Apple — разделением премиум и базовых моделей во времени релиза. Таким образом, iPhone Pro будут выходить осенью, а обычные версии — весной, что позволит компании равномернее распределять внимание потребителей в течение года.

OBOZ.UA ранее писал, сколько будет стоить новая модель iPhone 16e.

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