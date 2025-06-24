Выпустит ли Apple iPhone 17e: ответ инсайдеров

В феврале этого года компания Apple представила среднеценовой смартфон iPhone 16e, который заменил собой линейку гаджетов iPhone SE. Аналитики назвали это стратегическим сдвигом в линейке флагманских смартфонов компании. Но будет ли иметь эта серия продолжение?

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Ответ искало издание MacRumors, которое ознакомилось с данными инсайдеров. Они предполагают, что запуск оказался достаточно успешным.

Стоимость iPhone 16e стартует от 599 долларов. Гаджет предлагает 6,1-дюймовый OLED-дисплей, функцию Face ID, чип A18 и порт USB-C. Устройство позиционируют как более доступную альтернативу в семействе iPhone 16. Вопрос заключается в том, появится ли подобный смартфон в 17 поколении iPhone, выход которого запланирован на сентябрь этого года.

В целом ожидается, что линейка iPhone 17 от Apple будет включать четыре модели: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и новый сверхтонкий iPhone 17 Air, который заменит существующую модель Plus. По слухам, iPhone 17 Air будет иметь значительно более тонкий, чем обычно, алюминиевый корпус и будет оснащен 6,6-дюймовым экраном. Это должно обеспечить баланс между портативностью и производительностью.

Обозреватели предполагали, что модель iPhone 17 Air может потенциально стать тем самым вариантом среднего уровня, как и модель с индексом "е", что создает конкуренцию между ними. Однако Apple, скорее всего, будет продвигать новое сверхтонкое устройство, как вариант премиум-класса, несмотря на то, что оно будет иметь одну камеру и в нем будут отсутствовать некоторые функции. Цену модели Air прогнозируют не ниже 899 долларов – именно столько зараза стоит iPhone 16 Plus, на замену которому должна прийти сверхтонкая модель. При таком прайсе iPhone 17 Air будет дороже iPhone 17, но дешевле iPhone 17 Pro.

Более вероятно, что Apple выпустит iPhone 17e в следующем году примерно в том же февральском окне, используя запуск модели как способ оживить свою флагманскую линейку в середине цикла. Apple могла бы это делать каждый год. Это более интересная стратегия, чем просто предлагать новые цвета iPhone весной, как Apple делала в прошлом.

Действительно, некоторые слухи в апреле предполагали, что следующее поколение iPhone 17e от Apple уже приближается к стадии экспериментального производства. Хотя инсайдер, который стоит за этой информацией, предположил, что выпуск устройства состоится в мае 2026 года, а не в феврале. Кроме того, уважаемый отраслевой аналитик Минг-Чи Куо Ха с тех пор предсказал, что Apple выпустит iPhone 17e в первой половине следующего года. И, как ожидается, оно не будет последним в своем роде.

В более долговременном прогнозе Куо предположил, что устройство третьего поколения "e" может быть выпущено вместе со стандартным iPhone 18 в первой половине 2027 года. Это связано с тем, что Apple по слухам планирует перенести выпуск стандартного iPhone 18 вместе с iPhone 18e на весну. Презентация будет происходить через шесть месяцев после моделей iPhone 18 Pro. Это может произойти в рамках перехода на стратегию ежегодного выпуска iPhone.

Если заявления окажутся неточными, Apple всегда может выбрать выпуск моделей iPhone серии "e" на нерегулярной основе - аналогично выпуску iPhone SE. Такой смартфон первого поколения был выпущен в марте 2016 года, тогда как модель второго поколения появилась аж в апреле 2020 года, а iPhone SE третьего поколения - в марте 2022 года.

Поскольку Apple продолжает развивать свою стратегию выпуска iPhone, успех iPhone 16e в ближайшие месяцы может в конечном итоге определить, увидим ли мы будущие варианты "e" наряду с основной линейкой iPhone. В этом смысле цифры продаж iPhone 16e и отзывы пользователей могут быть лучшим показателем того, куда Apple может двигаться дальше. И ранние отчеты показывают, что устройство работает хорошо: последние данные Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) свидетельствуют, что iPhone 16e от Apple стартовал успешно, захватив 7% продаж iPhone в США в первом неполном квартале доступности.

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